AMT aclara sobre placas exoneradas a la multa por calendarización y exhorta a realizar pagos con anticipación

El Director de Matriculación la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Juan Revelo, aclaró ciertos puntos con respecto a las placas exoneradas a la multa por calendarización (USD 25); es decir, que no efectuaron la matriculación en el mes correspondiente y se acogieron a los rezagados en este diciembre.

En un boletín de la AMT se detallaron tres excepcionalidades para la salvedad de este pago. Ante la confusión ciudadana, Revelo explicó en una entrevista con METRO ECUADOR lo siguiente:

Vehículos con placas terminadas en 1 y 2

No cancelan la multa por calendarización siempre y cuando hayan realizado el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular en 2021. Caso contrario, evidentemente ya lleva varios meses de retraso en este proceso y no está considerado en la exoneración de dicha multa.

Eso se establece en la Ordenanza Metropolitana Nº 032. Los propietarios de automotores con placas terminadas en esos dígitos serán exonerados de la multa de USD 25 por calendarización. Correspondía en julio realizar el trámite, pero este año el sistema de revisión técnica vehicular ha sido irregular. Comenzó con seis meses de retraso y con un solo centro de revisión, en lugar de los seis habituales. Incluso, el sistema de entrega de turnos ha sido inestables que generó quejas ciudadanas.

Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió la resolución 0012_AMT_2022 eliminando la multa por calendarización a las placas 1 y 2 siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones vehiculares en 2021.

Transporte público y comercial con placas 1, 2, 3, 4 y 5

Debieron presentarse a la RTV en cualquier centro autorizado a nivel nacional y culminar con el proceso, según se detalla en la Resolución Nº 004-AMT-2022.

“Estos no se acogieron a la recalendarización si no a la calendarización por el mismo tipo de servicio que prestan. No se los puede dejar sin revisión seis meses porque deben circular”, sostuvo Revelo.

¿Qué pasa con las placas 5?

Aunque la AMT informaba en un boletín que los vehículos particulares con placas terminadas en 5 tampoco pagarían la multa por calendarización, debido al retraso generado en el proceso completo de matriculación y que estén dentro de los plazos establecidos en la Resolución 089-DE-ANT-2022.

Ese documento exhorta a los Gobiernos Autónomos Metropolitano y Municipales del país que “procedan a exonerar las multas generadas por el retraso en el proceso completo de matriculación vehicular dentro de la calendarización para vehículos cuya placa termine en dígito 5 a partir del 20 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022; fenecido este período estos recargos serán registrados de manera automática en el sistema para todos los casos posteriores a dicho período”. Misma explicación dio el funcionario.

Sin embargo, se hizo el ejercicio con una placa terminada en 5 (la cual correspondía en septiembre de 2022) y sí aparece la multa de USD 25 por calendarización al generar la orden de pago.

Esto se consultó a la AMT nuevamente y se indicó que dicha resolución de la ANT, Quito no se acoge porque el proceso de matriculación y revisión se inició en julio. El paro nacional de junio finalizó el 30 de ese mes así que por ende no aplica la mencionada disposición establecida en el territorio nacional.

Revisión y matriculación 2023

La resolución de recalendarización en la que el proceso se iniciaba en julio solo aplica para 2022.

El próximo año se llevará a cabo con normalidad; en febrero se inicia con placas 1 y noviembre finaliza con placas 0. Diciembre los rezagados.