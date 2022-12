Ballet Ecuatoriano de Cámara hace plantón para exigir presupuesto y evitar cerrar sus operaciones

Para este miércoles 14 y jueves 15 de diciembre, más de 100 personas entre trabajadores, bailarines y maestros del Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC) se organizan en un plantón y marchas pacíficas en los exteriores de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia ubicada en la calle Veintimilla y Juan León Mera.

Esto se debe a que el pasado 9 diciembre, el BEC presentó ante esta Unidad Judicial, una acción de Protección, así como también un Amicus Curiae ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador, el lunes 12 de diciembre.

Estas medidas se toman a partir de la inacción del Ministerio de Finanzas al no viabilizar el desembolso de la partida presupuestaria que le corresponde por derecho al Ballet Ecuatoriano de Cámara, siendo esta una institución de derecho privado, sin fines de lucro, creada mediante Acuerdo Ministerial No. 3425 de 10 de mayo de 1983 y reformados sus estatutos mediante Acuerdo Ministerial No. 037-2010 de 17 de marzo de 2010.

Ballet Nacional de Ecuador (Cortesía)

“El no contar con estos fondos, está obligando al ballet al cierre de sus operaciones, lo que representa no solo un perjuicio para la cultura del país, sino también una grave afectación a 101 familias que quedarían sin trabajo; a la vez que causa la abrupta suspensión de las actividades educativas de más de 200 estudiantes actualmente en formación”, indican desde el BEC.