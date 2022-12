Luno estuvo encerrado en una perrera en España por nueve meses, pero al fin regresa a Ecuador

MUCHA GENTE ME PREGUNTA SI LUNITO A VUELTO A CASA CONMIGO. MI RESPUESTA ES...NO. LUNITO SIGUE EN LA PERRERA, EL MARTES SOLO FUIMOS A VISITARLE GRACIAS A DANIEL, TODO SU EQUIPO Y LA AYUDA DE TODOS USTEDES. PERO LUNITO SE TUBO QUE QUEDAR Y ESO NOS DESTROZÓ MÁS... DESDE LA VISITA DEL MARTES NO ALZAMOS CABEZA, ESTAMOS MUY MAL EMOCIONALMENTE Y SICOLÓGICAMENTE, ESTÁ SITUACIÓN ESTÁ ACABANDO CONMIGO. NO PUEDO SOPORTAR MÁS QUE MI LUNITO SIGA EN LA PERRERA Y NO EN CASA CONMIGO.😭 LUNITO TIENE TODO EN REGLA, EL MICRO CHIP INCLUIDO. ES UN PERRITO SANO Y TODAVÍA SIGUE EN LA PERRERA. LA ABOGADAS MONICA OLIVARES Y JACQUELINE NO ESTÁN FACILITANDO LA DOCUMENTACIÓN A LA NUEVA ABOGADA. DESDE AQUI SEÑORA MONICA OLIVARES LE PIDO POR FAVOR EN EL NOMBRE DE DIOS Y POR LUNITO. FACILETE LA DOCUMENTACIÓN A LA NUEVA ABOGADA 🙏😭 HÁGALO POR LUNO, SI TANTO DEFIENDE A LOS ANIMALES HÁGALO POR LUNO. TENGA PIEDAD DE NUESTRO PERRITO Y DE NOSOTRAS. 😭😭😭 NOSOTRAS NO LE HEMOS HECHO DAÑO PARA QUE NOS CASTIGUE DE ESTÁ MANERA. SOLO QUEREMOS A NUESTRO LUNO Y POR ESO NOS HEMOS CALLADO Y AGUANTADO TANTAS COSAS. PERO YA BASTA POR FAVOR. 😭 SALGO A LA CALLE Y VEO A LA GENTE FELIZ CON SU PERRITO Y SIENTO ENVIDIA SANA. Y SOLO SUEÑO QUE LLEGUE ESE MOMENTO PARA MI Y MI LUNITO😭 ME ESTÁ HACIENDO MUCHO DAÑO PERO MUCHO DAÑO Y ESTÁ ACABANDO CON NUESTRA FAMILA 😭😭😭😭 SIN LUNO NO SOY NADA Y MI VIDA SIN EN NO VALE LA PENA.😭 LUNO SALVO MI VIDA!😭 #libertadparaluno #españaliberaaluno