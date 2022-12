Ministerio de Educación confirma fallecimiento de Jeremy Daniel Murillo Quezada, estudiante de la Unidad Educativa Juan Montalvo

El Ministerio de Educación confirmó el fallecimiento de Jeremy Daniel Murillo Quezada, estudiante de la Unidad Educativa Juan Montalvo, centro-norte de Quito. A través de sus redes sociales, esa cartera de Estado compartió un obituario y envió sus condolencias a los familiares del menor.

“Tuvimos la oportunidad no solo de conocerlo sino de participar en la formación de Jeremy, con quien tejimos lazos que permanecerán en el personal docente y en el afecto que le expresan hoy sus compañeros y amigos”, se lee en el texto.

🕊 Expresamos un profundo sentimiento de pesar y solidaridad a la familia y seres queridos de Jeremy Daniel Murillo Quezada, estudiante de la Unidad Educativa Juan Montalvo, ante su sensible fallecimiento. pic.twitter.com/PLJ4tkNZYT — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) December 9, 2022

En días atrás, comenzó a circular una fotografía (que por respeto no se colocará en la nota) en la que aparece un estudiante con el uniforme de dicha Unidad Educativa, sobre una camilla de ambulancia y con heridas en su rostro. Algunos internautas señalaban que al revisar los cuadernos del menor, se leyó el nombre de Jeremy Murillo.

Sin embargo, no fue si no hasta hoy que el Ministerio de Educación se pronunció al respecto. La Fiscalía, de su lado, no ha emitido un comunicado si es que va a investigar esta muerte. Pues en diversas publicaciones en Facebook se refiere que el pequeño habría sido atropellado y que el conductor se dio a la fuga. No es específico el lugar donde ocurrió el lamentable hecho pues mencionan dos puntos de la ciudad; El Tambo y la Avenida Simón Bolívar.