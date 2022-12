Así despiden familiares y amigos a Narcisa Cardoso

Al poco tiempo de difundirse en redes la muerte de Narcisa Cardoso Giler, conocida como ‘Dulce Narcisa’, sus amigos y familiares han dejado mensajes de condolencias. Una de las primeras en pronunciarse fue Mafer Vargas.

La actual candidata a la alcaldía del Cantón Simón Bolívar 2023, dedicó un emotivo mensaje a quien consideraba su mejor amiga en las historias de Instagram.

“No pondré ni una foto, ni un recuerdo. Me los quedo para mí, en mi corazón y en mi cabeza. Estoy destrozada, en shock, con rabia, con impotencia. Fuiste y serás mi mejor amiga, mi hermana del alma. La que siempre me llamaba la atención, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor hija que haya conocido. Tengo odio, coraje, repugnancia ¿Cómo pueden existir personas sin corazón? Gente que no piensa que a Narcisa la esperaba su hijo, su madre. Una mujer llena de sueños, de vida, llena de alegría, donde llegaba se sentía y dejaba huella. No lo creo, no lo acepto. No pueden seguir pagando inocentes, no pueden seguir matando mujeres y a niños ¡Hasta cuando tenemos que permitir que sigan arrebatando a las personas que amamos!”.