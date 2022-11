Artistas taiwaneses recibirán el Premio Internacional Ileana Espinel Cedeño

Dos artistas taiwaneses serán homenajeados en el XV Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño que se celebrará del 14 al 18 de noviembre en la ciudad de Guayaquil. Los artistas son los primeros asiáticos en ganar el Premio Internacional de Ileana Espinel Cedeño, Kuei-Hai Tseng por su libro “El autorretrato al anochecer” y Miao-Yi Tu por la gestión cultural realizada fortaleciendo los lazos culturales entre Ecuador y Taiwán.

Al Festival asistirá el Representante Gubernamental de la Oficina Comercial de Taipéi, Jaime Chuang, quien se siente muy contento y honrado de poder compartir el reconocimiento que será otorgado a los grandes artistas taiwaneses por su gestión y trayectoria artística, la cual se describe brevemente a continuación:

Kuei-Hai Tseng, es un médico y poeta taiwanés reconocido no solo por su producción literaria, ya que ha escrito 23 libros y 19 colecciones, sino porque también ha dedicado 30 años de su vida a ser activista en movimientos sociales que han influido en la política taiwanesa, asuntos locales de interés público y reformas sociales.

Además, ha sido presidente de varias asociaciones académicas y literarias en Taiwán y también ganado varios premios taiwaneses: Categoría Verso Libre del Premio literario Wu Chuo-liu (1985), Premio de Servicio Médico Laiho (1998), Premio Literario y Artístico Kaohsiung (2004), Premio Oxford de Literato Taiwanés (2016), Premio Hakka de Contribución por Vida (2018), Premio Taiwán de Paradigma de Tratamiento Médico (2018). En la actualidad, se desempeña como asesor del presidente sobre política nacional.

Miao-Yi Tu, es poeta, escritora, editora y artista. Obtuvo su título en Literatura China en la Universidad Nacional Chung Hsing en Taiwán y asistió a la Universidad Budista Dharma Realm en Estados Unidos. Durante 8 años trabajó como editora de las páginas de literatura en varios periódicos, es miembro del comité de Literatura Taiwanesa Battlefront y forma parte del Movimiento de Poetas del Mundo. Ha participado en varios Festivales Internacionales de Poesía y obtenido diversos premios literarios: Premio Literario Tayouan, Premio Literario de Taipéi, Premio Literario Lin Rung-san, Premio Literario Nan-ying y el Premio de Poesía Femenina Ye-hong.

Miao-Yi Tu, es poeta, escritora, editora y artista. (Cortesía)

El Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño se ha posicionado como uno de los Festivales más importantes de Latinoamérica, es parte del World Poetry Movement y de New Voices of the World Petry Movement. Además, fue reconocido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador como un Festival emblemático del país. Este año reunirá a 80 poetas de 30 países del mundo de manera virtual y presencial en Guayaquil con el objetivo de conmemorar el legado literario de la gran poeta guayaquileña Ileana Espinel Cedeño y presentar múltiples actos poéticos a cargo de los poetas invitados provenientes de Taiwán, España, Japón, Camerún, Argentina, Ucrania, México, India, Colombia, Inglaterra, Italia, entre otros.