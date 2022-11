¿Quién es ‘Chapu’ Martínez? El influencer argentino que amenazaron de muerte por haber ido al Mundial Qatar 2022

Martín ‘Chapu’ Martínez es un argentino influencer y creador de contenido. Aunque cumplió su sueño prometido desde hace cuatro años, en ir al mundial de Qatar ello se convirtió en una pesadilla.

El resultado de la derrota de Argentina 1-2 contra Arabia Saudita, al ‘Chapu’ Martínez lo tildaron de “Mufa”, haciendo referencia en que le dio mala suerte a la albiceleste.

En redes sociales lo ‘lincharon’. Pero la situación se salió de las manos y comenzaron a amenazarlo de muerte a él y a su familia. “Salí de la cancha y había gente que me quería pegar”, dijo en declaraciones publicadas por el Diario Olé.

‘Chapu’ Martínez habló con un programa de televisión de Argentina en el que explicó la situación. “Es un bajón, sobre todo por las amenazas a mi familia, que ayer estuvo destruida. Mi viejo me mando un video de diez minutos leyendo una carta que me hizo, un primo me envió un audio llorando. Amenazaron con matar a mi hijo, a mi familia”, contó.

Una nota del diario Olé se hace eco de unas declaraciones ofrecidas por Guillermo Nicolás, embajador de Argentina en Qatar. “El Chapu Martínez no se comunicó con nosotros. Estoy al tanto por haber leído la noticia, incluso vi el video que publicó en su cuenta. Si requiere colaboración de la Embajada, estamos a disposición”, dijo en referencia a la situación que atraviesa el influencer.