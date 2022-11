Casa Julián recibe galardón por ser parte de la lista Latin America’s 50 Best Restaurantes

Casa Julián, restaurante de la cadena de Hoteles Oro Verde, fue condecorado el pasado 15 de noviembre por formar parte de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, al ubicarse en el puesto 78.

La lista es un reconocimiento que se originó en 2013 para celebrar la gastronomía latinoamericana y ofrecer a los comensales del mundo, información y recomendaciones culinarias de su interés.

Este año, Latin America’s 50 Best Restaurant celebró a un mayor número de establecimientos de hostelería, con el anuncio de la lista de los restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, un elemento clave de los The World’s 50 Best Restaurants que hace su debut en la región.

Ramón Salto, chef corporativo de la cadena hotelera y Daniel Villafuerte, gerente general de Hotel del Parque, asistieron a recibir el premio. La ceremonia se desarrolló en Mérida, Yucatán (México), donde se reunieron los mejores chefs del continente junto a los máximos exponentes de la industria culinaria mundial. Mérida es considerada la capital gastronómica del sureste de México.

El evento congregó a los mejores chefs de restaurantes de Latinoamérica. (STEPHANE LOUESDON)

La noche del domingo 13 de noviembre, tuvo lugar la cena de bienvenida de todos los chefs internacionales en el restaurante K ́u ́uk en Mérida, donde se ofreció una propuesta gastronómica tradicional de la región, compuesta por platos de diferentes sabores y texturas, inspirados por la naturaleza.

Como parte de la agenda programada, por la tarde del lunes 14 de noviembre se desarrolló el espacio #50BestTalks: Cocina Consciente donde los chefs asistieron a una serie de charlas que giraron en torno a las prácticas éticas y sostenibles que se pueden incorporar en el mundo gastronómico y luego se desplegó un espacio de networking y celebración.

En la tarde y noche del 15 de noviembre, se efectuó la alfombra roja y ceremonia de premiación a los restaurantes que forman parte del emblemático listado, donde sus chefs representantes recibieron el reconocimiento que los acredita como uno de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica durante el 2022. Finalizado el evento, se realizó la rueda de prensa para conocer las impresiones de los galardonados durante la ceremonia.

La lista Latin America's 50 Best Restaurantes ofrece a comensales del mundo, información y recomendaciones culinarias de su interés. (STEPHANE LOUESDON)

El puesto No. 78 de esta prestigiosa lista en el 2022, es propiedad de Casa Julián, restaurante de la cadena de Hoteles Oro Verde cuya cocina de autor conjuga los sabores más característicos de la Costa ecuatoriana con una propuesta gastronómica llena de innovación y exclusividad para deleitar el paladar de los comensales.

De esta manera, Guayaquil ha logrado destacar en el mapa culinario de la región, junto a ciudades como Río de Janeiro, Lima, Buenos Aires, Asunción, Medellín, Montevideo, entre otras; permitiendo que la oferta gastronómica de América Latina adquiera igual relevancia que la de otros continentes.

Ramón Salto, chef corporativo de Hoteles Oro Verde, destaca el trabajo realizado por todo el equipo de Casa Julián a través de los años, que ha sido recompensado con esta distinción y ha logrado posicionarlo como uno de los restaurantes más reconocidos de la región.