Con revisiones auditivas gratuitas, empresa busca prevenir la pérdida auditiva en Ecuador

La OMS advierte que, según las previsiones, una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050, ya que más de 1.500 millones de personas a nivel mundial experimentan algún grado de pérdida auditiva y 217 millones de ellas se encuentran en la región de las Américas.

La mayoría de las personas con pérdida auditiva no tienen acceso a intervenciones. La pérdida de audición no tratada tiene un impacto de gran alcance en la vida de las personas afectadas y sus familias. La trayectoria auditiva de un individuo a lo largo de su vida determina su capacidad, en gran medida, su calidad de vida.

A nivel social, la pérdida auditiva representa un costo anual de $262 millones en la región. Por lo tanto, se necesitan acciones urgentes para prevenir y abordar la pérdida de audición con el fin de mitigar su impacto adverso en todas las etapas de la vida.

En los adultos, la limitación de los ruidos, la escucha sin riesgos y la vigilancia de la posible ototoxicidad de los medicamentos, junto con una buena higiene otológica, pueden ayudar a mantener una buena audición y a reducir los riesgos de perderla.

Por esta razón, GAES, una marca amplifon, líder en innovación y servicio en soluciones auditivas, centra sus esfuerzos en desarrollar acciones para prevenir esta condición en la población ecuatoriana con la realización de una campaña permanente para que las personas, de todas las edades, puedan realizarse chequeos preventivos de forma gratuita.

La firma cuenta con 25 Centros Auditivos en todo el país, para brindar atención a la comunidad ecuatoriana. “En Ecuador, el 11% de la población supera los 55 años de edad y, al igual que en el resto de América Latina, existe una alta prevalencia en la población, mayor al 39%, que tiene algún tipo de pérdida auditiva, lo que incide de forma significativa en su calidad de vida, su capacidad de relacionarse y desenvolverse de forma autónoma”, explica Darwin Álvarez, Gerente General de GAES.

Aproximadamente, el 78% de los países de ingresos bajos cuentan con menos de un otorrinolaringólogo por cada millón de habitantes; el 93% tiene menos de un audiólogo por cada millón de personas; y solo el 17% tiene uno o más logopedas por cada millón, según datos de la OMS.

Es así que nace la necesidad de actuar con rapidez para prevenir y resolver las pérdidas auditivas, invirtiendo y ampliando el acceso a los servicios de atención otológica y a la pérdida de audición.

Esta es una de las motivaciones que llevó a la empresa, a llevar a cabo una campaña permanente y gratuita para revisiones auditivas, con el propósito de ayudar a los ecuatorianos a “redescubrir lo hermoso de poder escuchar”.

