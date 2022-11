Carey Mulligan y Zoe Kazan hablan de ‘She Said’ y de la investigación contra Weinstein

She said (JoJo Whilden/Universal Pictures)

Jodi Kantor y Megan Twohey son dos reporteras de The New York Times que dieron la noticia sobre Harvey Weinstein y sacudieron Hollywood. Su historia será para siempre uno de los testimonios periodísticos de investigación más impactantes de una generación.

Inquietante hasta los huesos, su historia ayudó a lanzar el movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio en torno al tema de las agresiones sexuales. Weinstein era uno de los productores más reconocidos de Los Ángeles, un hombre con poder que acosó sexualmente a una serie de actrices amenazándolas con no darles trabajo si no obedecían sus órdenes. Esta historia alteró el abuso de poder no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

En la nueva película titulada ‘She Said’, protagonizada por (la dos veces nominada al Oscar) Carey Mulligan y Zoe Kazan como Megan y Jodi, conoceremos más sobre la investigación contra uno de los hombres más poderosos de Hollywood.

“Desde las primeras conversaciones con Carey, llegamos a la conclusión de que no deberíamos intentar imitar a esta gente. No es que estemos interpretando a Kim Kardashian. Al ver películas como “Todos los hombres del presidente” y “Spotlight”, creo que tuvimos la sensación de intentar captar la esencia de estas personas. Gran parte de ese trabajo ya lo había hecho la escritora, Rebecca Lenkiewicz, al escribir el guión. Creo que la oportunidad que tuvimos de pasar tiempo con Jodi y Megan, y de hacerles preguntas, nos ayudó a absorber su esencia. Llegamos a conocerlas como personas y como periodistas, hablando con ellas sobre su enfoque de diferentes fuentes y diferentes situaciones. Fue como una invitación a meterse en sus zapatos”, explicó Kazan.

La dos veces nominada al Oscar Carey Mulligan estuvo de acuerdo.

“Creo que en un momento dado intenté imitar el patrón de habla de Megan. Mientras hacía mi entrenamiento dialectal, la escuchábamos mucho y había algo tan brillante en su forma de hablar. Ambas hacen esto en realidad. Básicamente desarrollan todos sus pensamientos y luego los dicen sin vacilar. ¿Las has visto alguna vez en un programa de entrevistas o algo así? Es increíble. Es como si estuviera ensayado. Son increíblemente elocuentes y eso fue algo que me dijo mucho de ellas”.

El #MeToo cambió Hollywood para siempre

Dirigida por Maria Schrader, ‘She Said’ es un fiel recuento de la investigación, en la que las dos periodistas, ambas madres trabajadoras, ponen su vida personal en pausa para descubrir la verdad y los efectos duraderos de los abusos de Weinstein mientras escuchamos a las supervivientes revelar los escalofriantes detalles.

Decidimos que se trataba de una película que requería tal nivel de honestidad por parte de todos, especialmente de los intérpretes que representaban a los supervivientes, que no nos parecía bien tratar de hacer una “actuación”. Debería estar más cerca de los huesos. Debería parecerse más a un documental que a cualquier otra cosa”, dijo Mulligan.

Basada en el libro de Twohey y Kantor ‘She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement’, la película mantiene al público sin pestañear mientras las actrices realizan increíbles actuaciones.

“Definitivamente es un campo en el que no creo haber reflexionado mucho, sobre todo el periodismo de investigación. La lectura del libro me abrió los ojos en cuanto a lo que se necesita para escribir una historia como ésta y los estándares a los que se someten. En ese sentido, creo que tengo una mayor comprensión y respeto por lo que es. Al pasar el tiempo con Jodi y Megan, me di cuenta de que esto es una vocación para ellas. No creo que pudieran hacer otra cosa. Megan habla de verse a sí misma como alguien cuyo papel es descubrir y exponer la injusticia y ponerla en un foro en el que la sociedad pueda decidir qué hacer. Me ha dado una mayor perspectiva sobre el trabajo que hacen”, declaró Mulligan.

Kazan explicó que llegó con una visión muy ingenua del periodismo:

“Pensaba que una vez que los periodistas supieran la verdad sobre algo, podrían publicar y compartir esa verdad con los demás. Creo que una de las cosas más sorprendentes de su investigación es que, en realidad, sabían muchas cosas tan pronto, pero no podían probarlas en el grado que necesitaban. Para ponerlo al nivel del New York Times, para que la historia tuviera el tipo de impacto que querían que tuviera, realmente necesitaban respaldar todo con documentos y con múltiples fuentes citadas. Todo ese rompecabezas que se une es realmente sorprendente y muy estimulante e inspirador de ver”.

Tal vez la parte más inquietante de “She Said” sea el plano del vestíbulo de un hotel en el que se escucha la grabación de voz de Weinstein intentando coaccionar a la modelo Ambra Battilana Gutiérrez para que entre en su habitación. El insoportable audio parece prolongarse eternamente mientras el depredador sexual le dice repetidamente a su víctima “No me avergüences” mientras ella se resiste a sus avances.

Mulligan explicó cómo ha cambiado Hollywood desde los orígenes del movimiento #MeToo:

“El cambio ha sido grande, creo. No es solo que la gente hable más abiertamente de la disparidad salarial, sino que también hay cosas concretas ahora. Hay talleres contra el acoso, hay coordinadores de intimidad. Era una locura que antes no tuviéramos coordinadores de intimidad. Te ponían en una habitación con un hombre al que no conocías realmente, que quizá no te gustaba, y te decían que siguieras adelante. Ya sabes, es como si nunca golpearíamos a alguien en un truco sin un coordinador de acrobacias. Todo esto se reduce a que las mujeres puedan ir a trabajar y trabajar y no tener que lidiar con nada más. Hay nuevas normas que se establecen dentro de nuestra industria, y creo que es parte de nuestra responsabilidad. Creo que lo que hizo el movimiento #MeToo, en última instancia, es unir a las actrices que habían estado enfrentadas históricamente. Y creo que eso fue realmente poderoso”.

