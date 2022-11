“¡Tienes brazos y piernas, trabaja!”: ciudadanos capturaron a presunto delincuente en Guayaquil y estuvieron a punto de lincharlo

Pese al contexto mundialista que vive Ecuador, la inseguridad continua siendo parte de la realidad que vive el país, sobre todo en la Zona 8 de Guayas. Un delincuente fue capturado por ciudadanos y estuvo a punto de ser linchado en Guayaquil.

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, el ladrón habría robado un teléfono celular en el sector conocido como Francisco de Orellana.

Sin embargo, morados del sector y trabajadores informales lograron interceptarlo y atraparlo. A pesar de que el antisocial quiso pasar desapercibido con otra camiseta, la víctima logró reconocerlo.

El dueño de lo ajeno estuvo a punto de ser linchado por los ciudadanos. Sin embargo, agentes de las Policía Nacional se dieron cita al lugar de los hechos y tomó control del asunto.

"Presunto delincuente detenido por un agente de la Policía Nacional"./ Twitter

Una de las mujeres que se presume fue a quien le robó su equipo telefónico, le estaba gritando al delincuente que estaba siendo resguardado por uno de los gendarmes.

“Muchos trabajan. Muchas personas que están trabajando vendiendo flores, cualquier pende... ¡Tienes brazos y piernas, hijuep...! ¡Trabaja! Tengo a mi marido que se hace diálisis y trabaja, no hay justificaciones. Desgraciado, no me vengas con huev...”, señaló la ciudadana.

Posterior a ello, un ciudadano procedió a lanzarle una patada en la cara mientras los uniformados estaban a esperando refuerzos para procesar al antisocial.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce si se puso la demanda correspondiente en contra del presunto delincuente.

