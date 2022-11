Competencia de Coches de Madera “Jorge Aguilar Veintimilla” no serán parte de la Agenda de Fiestas de Quito 2022, aclaran organizadores

La competencia de Coches de Madera “Jorge Aguilar Veintimilla” no se llevará a cabo este año, pese a ser anunciada por el Municipio de Quito como parte de la Agenda de Fiestas de Quito 2022.

Los organizadores de las Competencias “Jorge Aguilar Veintimilla” indicaron, a través de un comunicado, que “ por motivos muy ajenos a nuestra voluntad, en estas Fiestas de Quito, no se realizarán las tradicionales Competencias de Coches de Madera como se las había venido realizando desde hace 49 años”.

Es así que las competencias anunciadas para el 26 de noviembre, el 1 y 3 de diciembre, no se realizarán. Entre los motivos que exponen los organizadores están que “funcionarios del Municipio de Quito no dieron una respuesta ni oportuna ni positiva a la propuesta presentada solicitando el auspicio necesario e indispensable para la realización de las mismas, además que ya no contábamos con el tiempo necesario para la organización”.

Además, ofrecieron las disculpas respectivas a los “niños y niñas pilotos de las diferentes categorías y edades, a sus respectivas familias, a los medios de comunicación y al pueblo de Quito que nos acompaña año tras año en las diferentes eliminatorias y en la gran final”.

Culminan el comunicado indicando que esperan que para 2023 se pueda llevar a cabo la competencia de Coches de Madera “Jorge Aguilar Veintimilla”, año en el que también cumplirían 50 años de mantener viva esta tradición.