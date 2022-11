Asesinaron a un estudiante a disparos en la salida de un colegio en Esmeraldas: Esto es lo que se sabe

Hay mucho dolor e indignación tras el asesinato de un estudiante de la Unidad Educativa Andrés Eloy Alfaro, en Esmeradas. La víctima solo tenía 17 años y fue baleado cuando salía del colegio, durante la tarde del 15 de noviembre de 2022. Se conoció además, que otras dos estudiantes también resultaron heridas.

El crimen en los exteriores del colegio sucedió un día después del anuncio del proyecto Mi Escuela Segura y en pleno estado de excepción donde se indicó que el objetivo es reforzar la seguridad de al menos 220 unidades educativas del país con 2.000 policías.

Dolor y desesperación en Esmeraldas. Esta tarde sicarios mataron a tiros a un estudiante de 16 años a la salida de su colegio Eloy Alfaro e hirieron a tres de sus compañeras. Sucedió en pleno Estado de Excepción y a un día del lanzamiento del plan del gobierno Escuelas Seguras.

Incluso, el medio Ecuavisa señaló que hace 15 días un grupo de ladrones habrían querido ingresar al colegio y ante eso la Policía llegó a la institución para custodiar la seguridad de los alumnos, profesores y empleados por unos días.

Un estudiante es asesinado mientras dos de sus compañeras fueron heridas en las afueras del colegio Eloy Alfaro en la ciudad de Esmeraldas, las alumnas fueron trasladadas hasta una casa de salud

“El Distrito estaba queriendo poner a los padres para que nosotros vigilemos, vamos a exponernos. No, no podemos hacer eso, ponernos chalecos de los colores de la Policía para proteger los colegios, no. Vamos a tener enemigos y estamos expuestos también a que nos metan bala”, señaló uno de los representantes en declaraciones ofrecidas al medio citado

¿Quién era el joven asesinado?

De acuerdo a información preliminar el joven tenía 17 años y cursaba el tercer año de bachillerato. Se desconocen las causas del asesinato.