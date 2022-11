La declaraciones de Capaya en caso Petroecuador serán un “terremoto” dice Fernando Villavicencio

Hay expectativa por la posible comparecencia de Carlos Pareja Yanunzelli (Capaya), exgerente de Petroecuador, en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional para este miércoles 9 de octubre de 2021.

Se conoció que el objetivo de su comparecencia es que explique los términos de su cooperación eficaz que suscribió en el 2017 con la Fiscalía General. Sin embargo, la entidad publicó un comunicado negando una cooperación eficaz. “No se ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica especial de investigación”.

#COMUNICADO | Respecto a la anunciada comparecencia de Carlos P. Y. ante @FiscalizacionAN de @AsambleaEcuador, relacionada con el denominado caso #Petrochina, #FiscalíaEc informa a la opinión pública ⬇️ pic.twitter.com/ku6fA0J6Aq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 8, 2022

Al exgerente de Petroecuador lo encarcelaron en el 2017 tras regresar de Estados Unidos con el presidente de la Asamblea, José Serrano.

Por su parte, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que las declaraciones de Capaya serán claves y que provocarán un “terremoto” en las próximas semanas ya que fue engañado tras la firma de cooperación eficaz en 2017.

.@VillaFernando_ presidente de @FiscalizacionAN dice que las revelaciones de #CAPAYA provocarán un auténtico terremoto en las próximas semanas, que fue engañado tras la firma de cooperación eficaz en 2017. Invita a UNES y PSC a no tener miedo. @eluniversocom pic.twitter.com/ui3muVKi2y — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) November 8, 2022

UNES y PSC se oponen a la presencia de Capaya

El asambleísta de UNES, Roberto Cuero, dijo que no hay justificación para que un sentenciado como Capaya acuda a comparecer dentro de una cooperación eficaz y Pablo Muentes del PSC tuvo la misma opinión porque la Comisión no puede convertirse en una corte ya que “su trabajo no es meter la mano en la justicia”.

El presidente de esa Comisión, @VillaFernando_, responde que Carlos Pareja Yannuzzelli —conocido como Capaya— fue un funcionario clave en el Gobierno del correísmo y que vendrá a explicar su relación con Petrochina y la entrega del campo Auca. pic.twitter.com/8vYvokXuBo — Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) November 8, 2022

La Fiscalía General en su comunicado citó al artículo 401 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) pues el solo aporte incontrastable -como la proporcionada por el mencionado ciudadano- no abre la puerta hacia los beneficios previstos en la figura de cooperación eficaz. Adicionalmente, el artículo de la misma normativa establece que todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deben ser guardadas bajo secreto”.

Acotó que al momento hay seis sentencias condenatorias contra Capaya por: enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. De estas, cuatro se encuentran ejecutoriadas y dos en proceso de impugnación.