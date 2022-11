“Solo quiero conocer mi historia”: Fue abandonado en un hospital, lo adoptó una familia neerlandesa y ahora busca a sus padres biológicos

David Van Dijk, de 22 años, nació el 18 de abril del 2000 en el Hospital General Docente de Riobamba, provincia de Chimborazo. En ese lugar lo dejó su madre. Durante dos años fue acogido por la Fundación El Arca Hogar (ya no existe), hasta que una familia neerlandesa lo adoptó y lo llevó a Países Bajos donde ha vivido hasta a la actualidad. Ahora, el chico emplea una ardua búsqueda de sus padres biológicos; más allá de cualquier cosa quiere solo conocer su historia.

METRO ECUADOR conversó con el joven para ayudarle a visibilizar su historia y que sobre todo pueda encontrar a sus padres biológicos, quienes serían María Quishpe Guamán y Pedro Paguay. Esos nombres pudo conocerlos a través de dicha fundación. También sabe que cuando llegó al mundo, su madre tenía 28 años y otros tres hijos. Se conocía que era ama de casa en el barrio El Troje.

Fue criado en un hogar lleno de amor y donde le grabaron en la cabeza “no te olvides de donde vienes”. Un hermoso gesto para tener sus raíces presente es que en cada cumpleaños de David, sus padres izan la bandera del Ecuador en su casa. Aún vive con ellos y está muy agradecido de todo lo que han hecho por él. Estudia Trabajo Social y recuerda que ha llegado a donde está por ellos.

Confiesa que tuvo una infancia y adolescencia feliz. Sus padres adoptivos siempre le contaron la verdad. Se siente afortunado de haber crecido con una pareja que ha sido tan buena con él. “Siempre los voy a amar, son mi razón de ser”, destaca.

Hace cuatro años, David decidió emprender la búsqueda de sus padres. Comenzó tomando contacto con la Fundación donde estuvo. La presidenta de ese organismo fue quien le proporcionó la mencionada información.

Aunque diversas organizaciones en Holanda le han ayudado y colaborado con su proceso, ahora recurre a los medios de comunicación de su natal para encontrar de forma efectiva a quienes le dieron la vida. “Es un proceso complicado porque no sabemos si la información es correcta”, menciona con un español que se le dificulta pero con muchas ganas de ser escuchado.

Varias veces ha visitado el ‘país de los cuatro mundos’, pues se considera enamorado de su Tierra. Aunque en esas ocasiones no se ha dedicado a buscar a sus padres biológicos, ha invertido ese tiempo en conocer las maravillas de su país.

“Aún no me he hecho pruebas de ADN porque no he recibido pistas muy específicas o que indiquen que la información que tengo es verdadera”.

— David Van Dijk