“Me dieron bala al carro”: ciudadano se salvó de ser víctima en medio de un enfrentamiento entre delincuentes y policía; aquí el testimonio

Desde hace varios meses, la Zona 8 de Guayas se convirtió en uno de los sectores más peligrosos del país. Altos niveles de violencia, inseguridad, sicariato son parte del escenario que bandas delictivas que provocan en las calles de Guayaquil, Durán y Samborondón.

Hace horas atacaron un UPC en el sector de la Calle 14 y Pedro Pablo Gómez, como el asesinato de dos uniformados en la Cooperativa María Piedad. Además un ciudadano vivió momentos de zozobra al haber estado en medio de una balacera.

“Que bestia, metido en una balacera allá en este momento en Durán. Me dieron bala al carro. Como 10, 15 ladrones a lado mío dándose bala con la policía”, señaló el ciudadano.

Además agregó: “Gracias a Dios que no me pasó nada y agaché, me tiré el piso. Ya por eso es que nos e puede trabajar libremente. Familia ya estoy tranquilo”.

Durán:

Cómo si fuera México

Ciudadano se salvó de morir luego de balacera entre policía y delincuentes pic.twitter.com/5sYps0tm1w — Noticias Virales 🇪🇨 (@NotiViralesEc) November 1, 2022

En las últimas horas y tras la amenaza que una de las bandas hizo al presidente de la República, personal del SNAI, se registraron hechos violentos en las últimas horas.

Un ataque a una Unidad de Policía Comunitaria dejó a varios uniformados heridos en la Calle 14 y Pablo Gómez, en Guayaquil.

Así mismo, en la Cooperativa María Piedad, en Durán, dos policías fueron brutalmente asesinado en su patrullero.

¿Las autoridades se han pronunciado?

En las últimas, ninguna de las autoridades de Seguridad se han pronunciado al respecto sobre los hechos violentos que han sucedido en la provincia portuaria en las últimas horas.