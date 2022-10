“El copiloto nos mostró el arma”: Reportera contó los segundos de miedo que vivió en el intento de robo que sufrió

“No sabemos cómo vamos a reaccionar ante un robo hasta el momento que sucede”. Fue lo primero que escribió Vanessa Robles después que -junto con su camarógrafo- vivieron segundos de miedo cuando dos sujetos intentaron robarle sus pertenencias en los exteriores del estadio de Barcelona SC.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. “Nunca es suerte. Siempre es Dios”, añadió también y dio detalles de lo que sucedió en esos momentos de miedo. La comunicadora estaba junto a su compañero Eddy Robalino en el puente del estadio Barcelona SC cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron para robarles el celular.

No conforme con ello, los insultaron y “el copiloto nos mostró el arma, no se nos ocurrió otra cosa que decirle que estábamos en en vivo”. El conductor alentaba a su acompañante para que se baje y les quite las cosas, pero al percatarse que se acercaba un policía (en su moto particular) se cubrió el rostro y decidieron huir.

“Cuando Eddy los enfocó, ya habían guardado el arma y se taparon la cara. Gracias a Dios dieron la vuelta y se fueron hacia la 32 y capitán Najera (Portete)”, agregó la comunicadora.

Respaldo en sus redes

Tras esta publicación, Vanessa ha recibido el respaldo y apoyo de usuarios y de sus compañeros del canal. Admiraron su actuar ya que mantuvo la calma -al igual que el camarógrafo- y manejó la situación con mucha tranquilidad al hablar con los sujetos.

Contrario a ello, el Ministro del Deporte, Sebastián Palacios, dijo que la seguridad está garantizada en los exteriores del estadio Monumental. Así respondió luego que le consultaran por la situación con la reportera.

Pese a lo ocurrido, el Ministro del Deporte @SebasPalaciosSP dice que la seguridad está garantizada en los exteriores del estadio Monumental. Así respondió luego que le consultaran por el intento de asalto del que fue víctima un equipo de Teleamazonas está mañana. ⤵️ https://t.co/CeiiciM5Dh pic.twitter.com/YzMzBTp3JO — Carlos Sacoto Castro (@CarlosSacoto7) October 25, 2022

Cifras

Datos de la Policía Nacional, en lo que va del año, los delitos en Quito se incrementaron alrededor de un 13 % a comparación de 2021. Los más comunes son: robo de accesorios, vehículos y asaltos a personas.

Las zonas donde se registra mayor cantidad de delitos están: Calderón, Quitumbe, Iñaquito, La Mariscal y Tumbaco.