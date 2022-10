Dos mujeres fingieron ser clientas para robar en el ‘showroom’ de una emprendedora en Guayaquil

Cada día se viralizan videos de robos, asesinatos y asaltos en varias partes del país. En esta ocasión, el blanco de los delincuentes fue una tienda de una emprendedora en Guayaquil.

El esfuerzo de años se fue en segundos, cuando dos mujeres ingresaron al local fingiendo ser clientas, una con camiseta roja y otra con blusa turquesa. Las dos tenían mascarillas. Empezaron a ver la ropa, una de ella entró al probador y luego amenazaron, amarraron a la asistente. Pintaron las cámaras y abrieron la puerta a dos secuaces para desvalijar el negocio.

Comparto este video con mucha tristeza.



A una amiga muy emprendedora le ocurrió esto el viernes. @LassoGuillermo @PoliciaEcuador devuélvannos La Paz



Miren el video! Como es fácil robar, matar en Gye. Tengo el corazón roto todo se esfuerzo de años se fue en segundos pic.twitter.com/O7q8pcA21l — Mariapaz Maldonado (@mariapazmr) October 24, 2022

“Jamás pensé que me iba a pasar algo así y hoy estoy viviendo en carne propia la inseguridad (...) Me ha costado tanto levantar mi negocio a base de sacrificios y ganarme la confianza de mis clientas. He decidido cerrar el ‘showroom’, nos vamos a cambiar”, se escucha en el video del testimonio.

El local quedó vacío tras el robo que ocurrió el viernes a las 18:12 y se llevaron el 97% de la tienda.