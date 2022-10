“Sigue siendo ese espíritu de cuerpo”: informe señala que la Policía Nacional no hizo nada por encontrar a Germán Cáceres durante 12 días

La tarde de este martes 19 de septiembre, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal dio a conocer nuevos detalles importantes respecto al femicidio de su hija. Por ejemplo, que el paradero de Germán Cáceres, autor del crimen, a donde habría huido realmente es a Panamá. Sin embargo, un informe que detalla nuevamente la negligencia en la búsqueda por parte de la Policía para dar con el asesino de Bernal.

“De todos los días que voy a la Fiscalía, ¡Oh, sorpresa! Me encuentro con un informe de la Policía Nacional, ¿De qué se trata? De la comisión de investigación de policías integradas para el Caso de María Belén Bernal para que investigue en Bogotá, Colombia. ¿Qué es lo que dice este informe? Desde el 27 de septiembre hasta el 9 de de octubre son 12 días que se creó un equipo con la finalidad de que se sepa dónde está Germán Cáceres”, señaló la la madre de María Belén.

De igual forma, señaló indignada: “Sin embargo, me siento tan ofendida que los informes únicamente dicen que inician las reuniones a las 8h00 de la mañana y terminan a las 19h00 sin decir especificaciones, sin decir datos, sin decir absolutamente nada. El domingo 9 de octubre del 2022 indica que con fuentes ocasionales que laboran en los puertos irregulares, indican hace unos días atrás una embarcación transportó a un ciudadano y a una motocicleta de las mismas características y que el destino había sido Panamá”.

"Informe presentado por la Policía Nacional sobre la búsqueda de Germán Cáceres"./ Metro Ecuador

¿Por considera Elizabeth Otavalo que la Policía Nacional actuó con tal negligencia?

Según la madre de María Belén Bernal, esto ya supieron desde el 9 de octubre. “En las conclusiones y recomendaciones, no dicen nada para saber dónde se le va a buscar a Germán Cáceres. ¿Qué estamos diciendo? Que la Policía ya sabía donde estaba y por qué no hace un comunicado o por qué no contacta con su pares de Panamá para seguir con la investigación”, indicó Elizabeth.

“Sigue siendo ese espíritu de Cuerpo. y para concluir quien firma este informe es el cabo primero de Policía analista de la unidad de detención de personas de alta peligrosidad. Señores no digo que un cabo no tenga la habilidad para hacer una investigación. Pero un cabo que vaya a decirle a un Teniente: ‘permiso mi teniente le quiero arrestar’. Por favor, ya basta de engañarme, basta de verme y de tomarme el pelo. Esto es una burla. Lo único que yo quiero es verdad, pero con esto nunca vamos a saber la verdad”. — Elizabeth Otavalo

“Ellos se regresan después de 12 de días de vacaciones porque lo único que hace es inician actividades a las 8h00 y terminan a las 19h00, eso es lo que dicen, pero no entregan fotografías, no entregan actividades, no entregan reportes”, añadió.

