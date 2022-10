Santo Domingo toma medidas para enfrentar la inseguridad porque el Gobierno “ha tenido oídos sordos”

El Alcalde de Santo Domingo, Ing. Wilson Erazo, hizo un llamado a las autoridades porque está cansado de la inseguridad en la ciudad y que el Gobierno no ha hecho esfuerzos para apoyarlos. “Se han dado hechos lamentables, hay un pánico, robos, sicariatos, extorsiones y nos posiciona como la segunda provincia con más peligrosidad”, dijo el alcalde.

“Se acabó la paciencia y no nos van a robar la paz” expresó y afirmó que las autoridades no han afrontado esta situación, han tenido los “oídos sordos”, no han aportado y los han dejado solos.

“Necesitamos exigirle al Gobierno que cumpla con su obligación, estamos listos para poner el hombre pero el Gobierno indolente no ha puesto nada”. dijo Erazo.

EI COE Cantonal presidido por el Alcalde Ing. Wilson Erazo en sesión plenaria este martes 18 de octubre informó las resoluciones para enfrentar la inseguridad en Santo Domingo.