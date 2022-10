“La inteligencia de la Policía se quedó corta”: la vergonzosa forma en la que se escapó Germán Cáceres

Germán Cáceres se dio a la fuga después de haber estado retenido en la Fiscalía por ocho horas el pasado 13 de septiembre. El Teniente salió a las 22h45 de la institución para escaparse. Él es el principal sospechoso en la muerte de María Belén Bernal. Sin embargo, la vigilancia policial no fue suficiente para evitar que Cáceres huyera a toda velocidad en su motocicleta.

“Previo a la fuga de Cáceres que sale de la Fiscalía, se le preguntó al Coronel Freddy Jara si es que es posible de una u otra forma retener a Cáceres y él le manifestó a la madre de María Belén Bernal: ‘tranquila lo tenemos controlado, este no se nos escapa’. Pero no obstante, ellos no previeron que Cáceres tenía una moto de alto cilindraje, una BMW 750; pensaban que lo iban a poder vigilar a bordo de un vehículo. O sea imposible; claro que se les escapó de las manos”, señaló el Dr. Jesús López, defensa de la familia de Bernal a Metro Ecuador.

Por otro lado, el Dr. Galo Quiñónez, quien conoce más detalles al respecto, indicó que el gendarme se contactó con su papá y su hermana. Posterior a ello, ya habían dos vehículo de la Policía de baja potencia para seguirlo.

“Respetuosamente lo digo, pero de manera frontal. La inteligencia de la Policía se quedó corta ante la astucia de Cáceres. El Teniente se dio la vuelta en un mismo lugar y los perdió. Debían haber puesto otra motocicleta. La institución está dotada de este tipo de vehículos. Por último la KRL650 (moto policial) podía haberle seguido el ritmo”, aseguró el abogado.

De igual forma, precisó que ya existían las sospechas suficientes. “De alguna u otra manera, entendería que no fueron tan ávidos para seguirlo. Posterior a esto emprendió su fuga. Él no volvió a la casa de él y de María Belén”, mencionó la defensa.

Los abogados de Elizabeth Otavalo también señalaron que las declaraciones que dio Fausto Salinas, Comandante General de la Policía, sobre los supuestos rastros de Cáceres les ha sorprendido porque a ellos les habían señalado que es información reservada.

Sin embargo, la tarde de este martes 18 de octubre, la mamá de María Belén aseguró que no existe registro del supuesto paso de él por Colombia, sino que lo último que se sabe es que llegó a Panamá, según un parte policial de Fiscalía.

