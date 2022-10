¡Esto tiene que parar! El acoso laboral le arrebató la vida a interno de medicina en un hospital de Ambato

Un joven de 28 años, interno de medicina de un hospital en Ambato, se suicidó al no poder más con el acoso laboral y el bullying que sufría en el espacio donde se supone que médicos y enfermeras salvan la vida de las personas. El padre del aspirante a neurocirujano conversó con METRO ECUADOR para contar lo que sabía sobre lo que su hijo atravesó y las acciones judiciales que va a emprender la familia. También solicitó que no se publique el nombre del chico ni el de él (que se supone que ya muchos conocen) por respeto y protección a su nieto.

Lo primero que se le consultó fue di los mensajes de WhatsApp filtrados en redes son verdaderos y respondió de forma afirmativa. En los textos se lee una conversación que el joven -casi médico- conversaba con su madre. “ No tengo energía y sin mis pastillas siempre paso triste. No me concentro en nada. Todos me hablan. No estoy durmiendo, ni comiendo. Quiero dormirme y no despertar nunca”. Decía el chico.

En otro mensaje mencionaba que no tenía dinero para sus pastillas y que su situación psicológica empeoró. “Ya estoy cansado, no quiero vivir. Ya no aguanto y no quiero seguir así”.

El interno de medicina pidió ayuda en varias ocasiones, pero no se la brindaron. Su sueño de ser médico se apago a finales de septiembre y 15 días después han salido a la luz imágenes del chico, en redes sociales. Esto es algo que no ayuda en nada y peor irrespeta a su familia. Sobre todo a su pequeño hijo de 9 años. Sí, tenía un hijo; sorpresa para muchos.

Desconocía si su hijo sufría acoso laboral

El padre del joven se encuentra consternado e indignado por el fallecimiento de su hijo y el entorno en el que estaba. Ha conocido que las causas pudieron haber sido muchas pero se ha enterado de a poco el acoso laboral que sufría. Ahora va a llegar hasta las últimas consecuencias.

Aunque sí estaba al tanto del quebranto en la salud mental de su hijo y que recibía tratamiento. Pues con su madre siempre le apoyaron en todo, le escuchaban y le aconsejaban. Pero lamentablemente desconocía si sufría o no acoso laboral. “Si lo hubiese sabido, como padre, yo hubiese ido contra todo. Tal vez por eso mi hijo no fue muy expresivo”, mencionó al describirlo como inteligente y disciplinado con su carrera.

Lo que sí aclaró es que no pretende con esto generalizar. Más bien hacer visible lo ocurrido pero con hincapié en que no todos los doctores son iguales. “No es la primera vez que esto ocurre. Y no quiero que la muerte de mi hijo quede impune”, añadió.

Por el momento, realiza las investigaciones correspondientes. Y sostiene que lo que sí es un hecho es que su hijo fue víctima de acoso laboral. “No solo a mi hijo; a otros internos también que están por graduarse”.

Sostiene que hijo buscó ayuda en el hospital pero que no se la brindaron. Sin la intención de culpar a la psiquiatra que le atendía; aclara. “Ellos sabían que mi hijo estaba en tratamiento. Debieron tomar cartas en el asunto, porque se supone que son profesionales”.

Insiste en que sí hay responsabilidad de varios galenos; “sin tomar el nombre de nadie porque lo que quiero es que se sepa lo que ha ocurrido”.

Ya venía atravesando una depresión

Al chico le hacían bullying por la depresión que tenía, de la cual recibía tratamiento. “Lo mismos galenos me contaron lo que otros le hacían. Me quedé indignado”.

Lamentable lo sucedido, al apagar las metas y sueños de un chico que quería ser el mejor neurocirujano del país. Todos los que le conocían sabían que era un excelente estudiante.

La última vez que el estudiante pasó por un momento fuerte con su salud mental estuvo internado, durante el paro nacional de junio. “Su madre y yo estábamos alentándolo. Siempre con pensamientos positivos. Le decíamos: ‘Tienes que atender tú a los pacientes, no que te atiendan”.

Antes del fatídico suceso, el joven envió unas fotografías a su padre. Estaba motivado, y contento. Se le veía muy bien y feliz porque había realizado sus primeras intervenciones.

Hasta las últimas consecuencias

“No fue solo un suicidio. Esto acarrea muchas circunstancias. Buscó ayuda y no le dieron. Los médicos le hicieron bullying”, reiteró el padre.

El interno de medicina vivía con su hijo que tiene 9 años. Por eso ha pedido que se maneje con mucho tino este tema. “Mi nieto está estudiando y no quiero que acarree está situación”.

Dato

En el Ecuador en lo que va del año, según un reporte del ECU 911, se han registrado cerca de 200 suicidios y más de 400 intentos.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Ello es impulsado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), la Federación Mundial por la Salud Mental (WFMH, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).