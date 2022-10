“Encuentran escondidas sus pertenencias”: Policía Nacional habría tenido pruebas para que Fiscalía ordene la detención de Germán Cáceres

De toda la investigación que se ha llevado a cabo en el proceso sobre el femicidio de María Belén Bernal en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional, hay un hecho para la defensa de la familia de Bernal que consideran muy grave. Los agentes de DINASED en la búsqueda de indicios un después del crimen (12 de septiembre) hallaron las pertenencias de la abogada de 34 años escondidas en el “Castillo de Grayskull”. Sin embargo, no dieron parte a Fiscalía para que se proceda con la detención de Germán Cáceres.

“Aproximadamente a las 22h00 en la Escuela de Policía abren la habitación de Germán Cáceres y observan el colchón con máculas de sangre. En ese momento llaman a criminalistica para que tomen muestras. Cáceres cierra la puerta y se oponen a que ingresen y dice: ‘yo no voy a permitir registros mientras no llegue mi abogado’. Ya ahí tuvimos un síntomas de que algo estaba ocultando Cáceres”, señaló el Dr. Jesús López a Metro Ecuador.

Así mismo agregó: “Tenían la obligación de detenerlo y estaban al interior de una institución que pertenece al Estado, no era el domicilio de un particular. No actúa la Policía, no le pasan informe inmediato a la Fiscalía General del Estado y lo que nos hemos enterado tras revisar el expediente de forma minuciosa es que ese mismo día 12 encuentran debajo de las gradas escondidas en una funda negra la billetera, la cartera de María Belén Bernal con todas su pertenencias, tarjetas de crédito”.

"Interpol lanzó NOTIFICACIÓN ROJA para Germán Cáceres"./ captura de pantalla de Twitter.

“No, no es que aparecen tirados por todos lados. En una funda negra negra estaban las pertenencias. Pero lo importante es que lo encontraron el mismo día lunes 12 de septiembre. Estaba debajo de las gradas en el bloque tres edificio de oficiales (mal llamado ‘Castillo de Grayskull’)”, aclaró el abogado.

No dieron parte a la Fiscalía

A pesar de haber encontrado este tipo de pruebas, el Dr. López señala que los uniformados no dieron parte a Fiscalía sobre ello, por lo que ese hubiese sido un factor clave para evitar la fuga del femicida de María Belén.

“Tampoco le comunican a la Fiscalía General del Estado para que mediante un acto administrativo urgente soliciten la detención con fines investigativos de Germán”, aseguró el abogado de la familia de Bernal.