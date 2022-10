“No soy dueño de las cárceles”: Se filtra video de Leandro Norero de junio del 2022

Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, fue uno de los reclusos asesinados en la cárcel de Cotopaxi el pasado 3 de octubre. El sujeto estaba acusado de dirigir una banda de narcotráfico.

Hace poco, Fernando Villavicencio, publicó un video que sería de junio de 2022 en el que Norero dice que él no es el dueño de cárceles e incluso confirmó que tenía buenas relaciones con alias “Jr” y “Fito” .

“Yo no soy dueño de cárceles, yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad de con Fito, Junior -que hacen una vaina que con ellos no podemos ni vernos- hasta nos hemos reído. No tengo problema con ellos, si hubo un mal entendido, yo creo que todos somos seres humanos (...) Antes no nos importaba la vida y ahora que tenemos hijos, no nos vamos a perdonar que ellos comentan los mismo errores”.

El video fue enviado por Leandro Norero al entonces director del SNAI, Pablo Ramírez. La exComisionada Claudia Garzón, confirmó los diálogos entre Norero, Fito y JR, que según ella buscaban la pacificación de las cárceles. https://t.co/wfuRboFWsh — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) October 17, 2022

Notimundo informó que Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación, le confirmó ella fue quien grabó el video a Norero el 7 de junio del 2022 con el objetivo que Norero de a conocer que iniciaría en las cárceles.

🔴 #ATENCIÓN | #ClaudiaGarzón, excomisionada de Pacificación, confirmó a @notimundoec que ella fue quien grabó el video a #LeandroNorero el 7 de junio del 2022. El único objetivo, explicó, fue que Norero dé a conocer el proceso de pacificación que iniciaría en las cárceles. pic.twitter.com/0cVntEZTKB — NotiMundo (@notimundoec) October 17, 2022

El Patrón fue detenido el pasado 25 de mayo de 2022 junto a otras seis personas, incluidas sus hermanos Johana e Israel y su pareja Lina Romero. En aquella ocasión encontraron lingotes de oro, armas, joyas y fajos de billetes.