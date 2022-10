La policía ofreció apadrinar al hijo de María Belén Bernal antes de encontrar su cuerpo, revela Elizabeth Otavalo

Elizabeth Otavalo compareció ante la Comisión Ocasional de la Verdad de la Asamblea Nacional donde volvió a exigir la verdad sobre lo que pasó con María Belén Bernal. Además, desmintió varias de las acciones que el Gobierno ha dicho hacer por la familia de María Belén. También señaló que la Policía le ofreció apadrinar a su nieto, pero a ella no le interesan acciones simbólicas.

🔴 #ATENCIÓN 🔴 "No me interesa que la Policía quiera apadrinar a mi nieto… lo único que me interesa es resultados óptimos", dice Elizabeth Otavalo, madre de #MaríaBelénBernal.#HojaDeRuta pic.twitter.com/XnM5eZRjib — Hoja de Ruta (@RutaHoja) October 7, 2022

En el portal La Data reveló que le hicieron ese ofrecimiento antes de encontrar el cuerpo de María Belén. “Antes de encontrarla no es que tenía reuniones conmigo estaba en la Escuela Superior y me dice señora, veamos qué pasa de lo contrario le vamos a apadrinar a su hijo. Para mí fue un dolor terrible. Le dije qué sabe que yo no sé, apadrinar por qué. Mi hijo no va a ser un chancho solidario, mi hija va a aparecer”.

Aseguró que han pasado 21 días y ella no ha tenido acceso a los videos oficiales sobre el femicidio de Bernal. También cuestionó que luego del anunció de Guillermo Lasso de desvincular inmediatamente a Freddy Goyes y Giovanni Ponce, siguen es sus cargos dentro de la institución.

Su pedido se basa en la verdad y que se haga justicia, ¿quién pagará por el femicidio mientras Cáceres está prófugo? Por otro lado mencionó que es falso algunos anuncios de ayuda.

“Es falso que la Secretaria de Derechos Humanos estuvo coordinando conmigo, que me han dado hasta ropa de búsqueda, es falso (...) Hoy por hoy le estoy pidiendo me ayude con los Derechos Humanos Internacionales y no me dan respuesta. Para mi nieto la reinserción el ministerio de Educación no lo hizo. Claro está, después quisieron todas las autoridades hacer una revictimización en la escuela. Sin embargo, sí he tenido el apoyo de organizaciones pero no gubernamentales. Un día fue un técnico de la Defensoría del Pueblo, pero se quejó que tenían que buscar en los basureros porque así tuve que buscar a mi hija y después no vino más. Cuando encontraron el cuerpo de mi hija, a las 7 de la noche llegaron dos personas a la morgue y me dijeron en qué ayudo, les dije que en nada, que por favor se retiren, respeten mi dolor, ya es tarde”, reveló Otavalo.

🔴#Atención | 🗣️: "Es falso que la secretaria de derechos humanos estuvo acompañando", reclamó Elizabeth Otavalo. Un técnico de la Defensoría del Pueblo se quejó porque tenía que ir a buscar en los basureros. "Así tenía que buscar a mi hija". ⬇️ pic.twitter.com/QV6LtzqGzu — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 7, 2022

Hasta el momento solo dos personas son procesadas y una de ellas, Cáceres, está prófugo a pesar de conocer que otros uniformados escucharon y vieron algo aquella madrugada.

“¿Dónde están los demás involucrados?¿Todos fueron fantasmas?¿Dónde están las personas que estaban, todas, absolutamente todas en esa Escuela Superior de Policía la madrugada del 11 de septiembre? El delito se cometió en el edificio de dormitorio de los oficiales de la Escuela Superior”. — Elizabeth Otavalo

En la sesión también debían comparecer el presidente de la República Guillermo Lasso y ni el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pero no se presentaron.