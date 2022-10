Dos versiones de una misma conversación entre Guillermo Lasso y Rafael Correa

El presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el expresidente Rafael Correa, quien es el principal detractor político de su gobierno. Sin embargo, el exmandatario indicó que esa conversación fue a mediados de este año.

En un corto video, el mandatario dijo que habló con Correa por la unidad del Ecuador. “Me dijeron, (Rafael) Correa quiere hablar con usted y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? porque a mí me interesa el Ecuador, pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador”, dijo Lasso.

Sí, hablé con Correa. El presidente @LassoGuillermo confirmó que habló por teléfono con Rafael Correa pero no llegaron a ningún acuerdo. Correa dijo que puso a Lasso en su lugar. Video de @tctelevision pic.twitter.com/NA0NZNSLJY — LaHistoria (@lahistoriaec) October 7, 2022

Ante eso, el periodista le preguntó: “Entonces ¿qué le interesa a Correa?” “Nada más que su libertad, su impunidad, y le digo con sinceridad; solo la de él, ni siquiera la de su gente”, dijo el presidente. ¿Volvería a hablar con el expresidente? “Correa es el pasado, hablemos del futuro”, señaló Lasso.

En otra parte de la entrevista, Lasso también desestimó las críticas recibidas de sus opositores en la Asamblea Nacional en torno a un juicio político por un presunto incumplimiento de su Plan de Gobierno y ante eso acusó a los asambleístas de querer el poder total y entorpecer la labor del Ejecutivo.

“Por lo tanto es una actitud politiquera de parte de la Asamblea que no tiene ninguna consecuencia ni legal, ni constitucional”, finalizó Lasso.

Correa en cambio dice que lo llamó Lasso y que esa conversación es pasada.

Por su parte, Rafael Correa en una entrevista con Radio Pichincha, indicó que esa conversación fue a mediados de 2022 y que fue el mismo Guillermo Lasso quien lo llamó. “Me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo y ahí si lo puse en su lugar le dije de todo”, afirmó y que esa llamada no terminó bien.

“Yo le reclamé porque me había acusado de haber dado parte del territorio nacional al narcotráfico y absurdos así”, comentó Correa. “Le dije todo lo que tenía que decir y esa conversación acabó muy mal”. “Pobre hombre, sobran las palabras...”, finalizó el exmandatario.