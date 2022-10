Hoy es el ‘cordonazo’ de San Francisco y este es el pronóstico del Inamhi

Este 4 de octubre, según el Santoral católico, se celebra a San Francisco de Asís, patrono de los animales, ecologistas y veterinarios, que celebran la vida animal. En esta fecha también se da el tradicional ‘cordonazo’ de San Francisco y según el refrán popular trae consigo mal tiempo.

Una leyenda urbana data que cuando el diablo le iba a lastimar, San Francisco se deshacía de él fustigando el aire con el cordón que llevaba atado a la cintura. Al hacer ese gesto, hacía que se formaran fuertes tormentas y oleaje muy agresivo en los mares.

San Francisco de Asís (Print Collector/Getty Images)

La idea además era que caiga el agua sobre campos y ciudades y termine con el verano y gracias a su intervención divina se refrescan sus habitantes.

El ‘cordonazo’ de San Francisco es temido por pescadores y marineros.

“Cuando san Francisco saca el cordón, en el mar hay grandes marejadas; unos años sí y otros no, pero más sí que no”. — Refrán popular

De hecho, se dice que “San Francisco come por tres; cuando llueve, come por nueve; cuando nieva, come que quema; y cuando hace buen tiempo, muestra los dientes”.

San Francisco de Asís en el San Marino, Museo Pinacoteca, Italia (DEA PICTURE LIBRARY/De Agostini via Getty Images)

Este santo falleció el 3 de octubre de 1226 y dedicó toda su vida a ayudar al prójimo y a los animales. En 1228 fue canonizado y el Papa Gregorio IX declaró que su fiesta se celebraría cada 4 de octubre, de acuerdo con la reseña de National Geographic.

Datos

Publicaciones del Observatorio Astronómico de Quito datan que el 4 de 1878 una lluvia de 24 horas acumuló 62.6 milímetros. Y de acuerdo a registros históricos meteorológicos, uno de los ‘cordonazos’ de San Francisco más fuertes fue entre 1878 y 1881.

Por otro lado, se cree que si el “cordonazo de San Francisco” no llega en los días esperados posiblemente haya fuertes heladas que afectarán los campos de cultivo.

¿Qué dice el Inmahi?

Desde horas de la mañana, se presenció niebla en Quito. Pero ya iniciando las 07:00 salió el sol y las nubes iban desapareciendo poco a poco. Todo apuntaba a que los rayos UV estarían fuertes el día del ‘cordonazo’. El mismo Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había pronosticado ello.

En su informe señaló que la temperatura máxima llegaría a los 23 grados centígrados y que en la mañana estaría poco nuboso. Sin embargo, para horas de la tarde se esperan lluvias, tormentas eléctricas y viento. La temperatura mínima podría variar entre los 8 y 12 grados centígrados. Para horas de la noche de este martes se esperan lloviznas aisladas.

Incluso, en una alerta meteorológica se indica que hasta el 7 de octubre aproximadamente se prevén lluvias moderadas a muy fuertes acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento. Caída de granizo.