¡Los pintaron! Marcha contra la violencia de género terminó en desmanes, según la Policía Nacional

Desde el parque El Arbolito partió la marcha contra la violencia de género hacia la Comandancia de la Policía Nacional del Ecuador. La mayoría de las consignas apuntaba contra la institución que tiene en su lema el “servir y proteger”.

[ Embaló su cuerpo con fundas plásticas: informe policial revelador sobre asesinato de María Belén Bernal ]

Al llegar a la Comandancia se registraron incidentes, donde los participantes de la marcha optaron por mostrar pancarta donde exigían justicia dentro del caso de María Belén y, también arrojaron pintura a los presentes (uniformados).

La movilización de mujeres, feministas y disidencias llega a la Comandancia de Policía que permanece con vallas.

"Ahí están, esos son, los que encubren al agresor"#VivasNosQueremos#EstadoFeminicida pic.twitter.com/LpINmDVFfM — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 1, 2022

Entre los reclamos de la Policía destacó que existe el derecho a manifestarse pero sin dañar los bienes públicos y privados. En las imágenes se observa cómo las mujeres que participaron en la marcha para luchar contra la violencia de género hicieron grafitis y prendieron fogatas en la calzada.

🔴#AHORA| De esta manera se encuentra la comandancia de la policía en #Quito por grupos feministas.

(🎥FLACOMENDOZA1) pic.twitter.com/EQvm3pYmpq — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) October 1, 2022

Reacciones

No obstante, los usuarios no tardaron en reprochar el trino de la entidad. En los comentarios tacharon que miembros de la Policía, violan, maltrata y asesinan y no existe justicia contra ellos.

Además, recalcaron que no existe respuesta aún sobre el paradero de Germán Cáceres. Este último asesino a su esposa en la Escuela Superior de la Policía el pasado 11 de septiembre.