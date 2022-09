“La plata o te matamos”: Momentos de pánico cuando delincuentes roban una zapatería en la Floresta, norte de Quito

Cámaras captaron el momento cuando dos antisociales ingresan a una tienda de zapatos en el sector de la Floresta, norte de Quito. En las imágenes se ve a la encargada sentada en un silla. Luego entran dos sujetos altos. Uno de ellos tenía barba, gorra, gafas y vestía una chompa azul oscuro. El otro vestía una gorra al revés, tenía cabello largo y una chompa holgada blanca con un perrito, sí un perrito que posiblemente usa para despistar sus malas intenciones.

Entran fingiendo ser clientes. “¿Zapatitos mi doña?”, dice el hombre gafas. La señora, amablemente, le dice “claro”. Se pone de pie para atenderlos, en ese momento la acorralaron para llevarla hasta la caja registradora para robar el dinero. La empiezan a amedrentar, le piden plata o si no “le meten el cuchillo”.

Ella, nerviosa responde “no hay plata” y le quitan el celular. La mujer intenta resistirse mientras ellos le decían que la iban a mater y que se meta al baño. La llevan hasta el lugar, la encierran y salen del lugar huyendo cobardemente.

Los ladrones amedrentan a la persona encargada del local y la encierran en el baño. ⚠️ pic.twitter.com/QHwQ0pJ1c9 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 30, 2022

La inseguridad en Quito no para. No hay día que un video se viralice, sin contar los asaltos diarios que no son registrados en cámaras.