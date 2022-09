De amarte a matarte: El sociópata se disfraza con encanto superficial para cometer un femicidio

Aparentan en redes sociales estar felices. Se muestran enamorados y con una familia perfecta. La mujer más que el hombre. Ella siempre le dedica elogios y muestras de cariño. Por el contrario de él, que posa con su “amada” sin sonreír, serio y con una mirada profundamente misteriosa. Años más tarde, la estrangula y su cadáver es hallado enterrado. Entre tanto, todo apunta a que se lo “tragó la Tierra”; como si no sintiera remordimiento por apagar la vida de la persona que llevó al altar. ¿Cómo alguien que dice amarte puede matarte? ¿Cómo un día puedes besar a una persona y al siguiente asesinarla? Perfectamente encaja en el perfil de un sociópata.

Conversamos con la psicóloga clínica, Ana Lucía Carrión, con Maestría en en Psicología Forense y Diplomado en Perfilación Criminal y Femicidio. De entrada menciona que el tema de las sociopatías van encaminadas, principalmente, hacia el sexo masculino. Una de las características principales que tienen es la falta de empatía e impulsividad.

Dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM5®), obra a disposición de los médicos especializados en salud mental e investigadores donde pueden identificar trastornos enfermedades, la sociopatía está catalogada como un trastorno de la personalidad.

“Los especialistas lo definimos como un patrón que ya ha venido desde la etapa de la infancia. Quizá por un tema de complicaciones dentro del entorno de crecimiento o cuidadores directos. Se puede decir que han sido personas manipuladoras, no les gusta acatar órdenes y se disfrazan con encanto superficial. En sí, son depredadores emocionales”.

En la psicología forense se les denomina a los depredadores emocionales como personas que tienen encanto al inicio. Cuando comienzan una relación o quieren iniciar una con alguien, son detallistas, te abren la puerta del auto, te llevan a lugares especiales y hasta tratan de investigar todas las cosas que te gustan para encapsularte dentro de su mundo.

El depredador emocional tiene además rasgos narcisistas y quieren a su pareja solo para ellos. No tienen relaciones monógamas por el hecho de sentir adrenalina y peligrosidad al no tener empatía por nadie. “Los depredadores emocionales absorben la energía de sus víctimas y después las convierten en descartables. Las utilizan e incluso su dinero. una dinámica bastante dolorosa”.

“Otro comportamiento predominante es el fraude. No siguen normas y por tal motivo llegan a ser desvinculados de sus trabajos, porque no van a acatar las normas en un punto. Agreden a otras personas y hasta a los animales. Pues la agresividad es innata en este tipo de patología. No tienen ningún tipo de dolor emocional ni remordimiento”