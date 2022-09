!Ni las quejas formales se pueden tomar en serio!: En Twitter se burlan de la queja de Ronny Aleaga contra Fernando Villavicencio por decirle “tetón”

Las redes sociales nunca perdonan no dejan pasar nada por alto. La polémica entre dos asambleístas se alimenta aún más tras los comentarios y burlas de los usuarios en Twitter. Todo, tras la queja que el legislador Ronny Aleaga (UNES) presentó ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra el asambleísta Fernando Villavicencio, (CN-PSE) por decirle “tetón”.

Comenzó cuando el 1 de junio de 2022, Villavicencio reveló una fotografía que mostraba a Ronny Aleaga con Xavier Jordan en una casa en Miami. Aparece también Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar. Los dos hombres son también buscados por las autoridades ecuatorianas. Jordán, Mendoza y Cortázar son requeridos por la justicia su presunta participación en tramas de corrupción asociadas a contratos hospitalarios durante la pandemia del covid-19.

Según Villavicencio la reunión se dio en abril de 2022, cuando Aleaga visitó Estados Unidos.

Por esa expresión, Aleaga puso una queja por considerar que las expresiones conforman un tipo de violencia simbólica e incitan al odio.

“Las expresiones del asambleísta Fernando Villavicencio son ofensivas, son discriminatorias y además tienen la intención de incitar el odio en mi contra”, dice la denuncia de Aleaga, en la que apela al artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en cuyo numeral 5 se establece como falta administrativa grave “expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas”.

Esta falta se sanciona con la suspensión, sin remuneración, de 30 a 90 días.

Por decirle “tetón” a Ronny Aleaga, el CAL (UNES-PSC) calificó una queja en mi contra, Esto a raíz de la difusión de una foto en Miami donde aparece en una piscina Aleaga junto al prófugo Xavier Jordán, vinculado al narco Leandro Norero. Aleaga pide mi suspensión por tres meses. pic.twitter.com/IfUtrbHfkZ — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) September 28, 2022

Aleaga en su queja señala que “las expresiones ‘el cartel de narcotráfico’ es una clara ofensiva, ya que pretende no solo plantear que la bancada de UNES, con mi persona incluida, somos autores del delito de narcotráfico, sino que además pretenden determinar que somos un grupo organizado comparable con los grupos delictivos llamados carteles, además de eso hace una alusión burlesca y discriminatoria sobre una parte del cuerpo humano, expresión que proviene directamente de la burla que ha hecho sobre mí, al parecer al asambleísta Fernando Villavicencio le molestan las personas con peso corporal robusto tanto que puede hacer burla del cuerpo masculino comparándolo con partes femeninas, como si estas fueran términos burlescos y discriminadores”.

Villavicencio renuncia

Este 28 de septiembre, el asambleísta Villavicencio, anunció que renunciará a su cargo como presidente de la Comisión de Fiscalización. Fue después de que se conociera que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) procesará la queja de Aleaga.

Con los votos de los asambleístas Esteban Torres (PSC), Marcela Holguín (UNES), Darwin Pereira (PK-Rebelde) y Virgilio Saquicela (IND), el CAL dio paso a la queja.

“Yo no me voy a quedar para hacer el trabajo sucio, ni me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica, yo no presto para tapar los vínculos con el narcotráfico”, dijo Villavicencio.

Yo no me presto. Asambleísta @VillaFernando_ anunció su renuncia a la presidencia de @FiscalizacionAN porque correístas y socialcristianos obstaculizan todo: "para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio". pic.twitter.com/222gQrdQHB — LaHistoria (@lahistoriaec) September 28, 2022

Y añadió que “¡Vengan señores a hacer el trabajo sucio!”, afirmó, tras mencionar a los legisladores de la bancada de UNES y del Partido Social Cristiano. “Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quien ponen en la comisión de fiscalización para que haga el trabajo sucio, yo no me presto para eso”, insistió.

Reacciones en redes

Le hace competencia al teton Aleaga

P.D. la vida es injusta. 🤣🤣 pic.twitter.com/TGUx7biizT — Euronymous (@EuronymousPol) September 16, 2022

Aleaga teton

Aleaga tetas

Aleaga bubis

Aleaga pecho

Aleaga mamas

Aleaga chichis

Aleaga busto

Aleaga pechugas

Aleaga lolas

Aleaga senos

Aleaga melones

Aleaga gemelas

Aleaga nenas

Aleaga glándula mamaria

Aleaga miss tetas pic.twitter.com/Y4x9aBIdUQ — Juliaarevalopadilla (@Juliaarevalopa1) September 28, 2022

ESTOY COMPLETAMENTE CONVENCIDO QUE RONNY ALEAGA Y SU CAMADA ESTÁN DANDO DE LACTAR ENTONCES, YA QUE AL LATÍN KING LE OFENDE QUE LE DIGAN TETÓN — CEROBERTO (@CEROBERTO4) September 28, 2022

Lo investigan por llamarlo tetón al mafioso de Aleaga y por revelar las fotos de su piscinazo pero al tetón no lo investigan.

Si se ven huevadas. — Jorge Falcón 🇪🇨 (@JorgeFalkon) September 28, 2022

@NathalieViteri El ridículo de @RonnyAleagaS anda llorando por todos lados porque lo llamaron tetón!! @AsambleaEcuador @notimundoec Deja de ser tan patético y madura ya! pic.twitter.com/3VpmHrXkMl — Ivan Cuesta (@IvCuesta) September 28, 2022

Ya se dieron cuenta de que a @RonnyAleagaS le afecta más que le digan tetón que ladrón?

Probablemente piense: “Podré ser ladrón, pero tetón jamás!”🤣 —  M@yita_ss🇪🇨 (@mayra_salguero) September 28, 2022

"le molestan las personas con peso corporal robusto..." 🤣🤣 Osea Aleaga si es tetón, confirmadísimo — juaquin benavides (@juaquinbenavid1) September 28, 2022