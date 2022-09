Usuarios no creen a la Policía Nacional; institución tildó de falsa la denuncia de mejor amiga de María Belén

La Policía Nacional desmintió que un miembro de su institución haya amenazado a la mejor amiga de María Belén Bernal. La ciudadana que se mantiene en anonimato habría reportado al ECU 911 días atrás sobre una llamada que revelaba el paradero del cuerpo de la abogada y víctima de femicidio.

[ “Policía hizo su trabajo”: fuertes respuestas para el ministro Patricio Carrillo por su tuit ]

Fue la abogada Lissette Prado, en una entrevista con Radio Pichincha, donde tachó que debido a esta información que tenía habría acogido amenazas y, por ello, se planteó emprender acciones de protección; la Policía tachó de fake news toda la información brindada por la jurista.

Ante la publicación de la institución que se encarga de servir y proteger, tal y como dice su lema, usuarios en redes sociales “atacaron” la función de desmentir acusaciones y no dar rápida solución a la muerte de Belén y dar con el prófugo.

𝐍𝐎 𝐀 𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 👊 No seas parte de las #FakeNews , infórmate a través de cuentas oficiales. pic.twitter.com/f4lVEbkus0

¿Y cómo sabemos que es falso? No hace falta recordarles que, en este momento, el porcentaje de credibilidad de la Policía es de cero.

Y a ustedes quién les cree si encubren al asesino. Tantos días dejaron pasar, no abrieron la boca, no la ayudaron. No hicieron nada.