¡Doloroso último adiós a María Belén Bernal! Es trasladada al camposanto Monteolivo

Luego de que la capilla ardiente en el Teatro Universitario, este viernes 23 de septiembre de 2022 los restos de María Belén Bernal son trasladados el camposanto Monteolivo para darle el último adiós.

En la capilla ardiente, desconsolada, Elizabeth Otavalo trataba de calmar al hijo de Bernal, de 13 años.

“Hoy por hoy mi hija ya es un ángel, pero esto no termina aquí. Esto termina cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. No puede quedar impune. Mi hija no va a ser una estadística más”.

— Elizabeth Otavalo