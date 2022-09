“Policía hizo su trabajo”: fuertes respuestas para el ministro Patricio Carrillo por su tuit

La tarde de este miércoles 21 de septiembre el presidente Gobierno Lasso confirmó que los restos hallados en el cerro Casitagua pertenecían a María Belén Bernal. Inmediatamente, cerca de las 15:00, el ministro Patricio Carrillo indicó que la Policía Nacional hizo su trabajo y encontró a la abogada.

La primera parte de su tuit provocó que las redes sociales estallen contra lo irracional de su aseveración; mientras que el lema de la institución es servir y proteger, uno de sus miembros atacó y enterró el cuerpo de quien en vida era su esposa para luego darse a la fuga.

“Policía Nacional hizo su trabajo y encontró a María Belén. Lamento profundamente su muerte, un femicidio que no quedará en la impunidad. Encontraremos a Cáceres donde esté y lo entregaremos a la justicia. Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto”, escribió el ministro del Interior.

Lo que menos hizo la Policía es su trabajo, aún ni se detiene al responsable. Inaudito que el Ministro del Interior no entienda que el trabajo de la Policía es proteger a la ciudadanía.

‘Policia hizo su trabajo y encontró a María Belén’. Alguien explíquele a este adoquín que el trabajo de la policía debería ser evitar asesinatos, no encontrar cuerpos.

No, no hizo su trabajo. La Policía la mató y usted, hombre pequeño, violentó a María Belén y a su madre con su omisión, sus palabras, su abandono, su interminable cinismo.

No, la policía no hizo su trabajo. Su trabajo era cuidarla, protegerla, auxiliarla cuando gritaba por ayuda; no encontrar su cuerpo inerte. El país clama por justicia.