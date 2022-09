“Entro a Twitter y veo amenazas contra mi vida”, denuncia la periodista Alondra Santiago

La periodista ecuatoriana Alondra Santiago se volvió tendencia en redes sociales. Luego de la confirmación del hallazgo de los restos de María Belén Bernal, la periodista publicó un mensaje uniéndose a la indignación y consternación por el caso de joven abogada.

Santiago publicó una imagen que dice “Hermanas, si la próxima soy yo: quemen todo”. Hasta que este 22 de septiembre publicó varios mensajes de odio en su contra.

“Mi madre me escribe y me dice: “por favor ten cuidado” y no la entiendo. Entro a Twitter y veo no solo una xenofobia desmedida, sino amenazas contra mi vida. Escondidos detrás del trollcenter estos miserables son capaces de todo. Si me pasa algo #QuemenTodo”, escribió.

El mensaje estaba acompañado de capturas de pantalla con mensajes como:

“Mejor quemarte esos churos inflamables, como todas las estupideces que publicas”.

“¿Dónde queda tu radio para ir a darte el gusto”.

“Alondra, de dónde saliste si eres un p.... Ya pues cállate y no sigas ladrando”.

Mi madre me escribe y me dice: “por favor ten cuidado” y no la entiendo. Entro a twitter y veo no solo una xenofobia desmedida sino amenazas contra mi vida. Escondidos detrás del #Trollcenter estos miserables son capaces de todo.

Si me pasa algo #QuemenTodo pic.twitter.com/XwLLeNAOq8 — Alondra Santiago 💜💚 (@cubalondra) September 22, 2022

Estos ataques se dan en un contexto sensible en el país, luego del atroz crimen de la abogada María Belén Bernal quien entró a la Escuela de la Policía y no salió hasta que 11 días después apareció sin vida en el cerro Casitagua.

María Belén Bernal

María Belén Bernal murió estrangulada, según los detalles de la autopsia revelados este jueves por la Policía. El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Salinas, afirmó que “en la autopsia se habla de estrangulamiento y de asfixia” ocurrido presuntamente dentro del recinto policial donde su marido, Germán Cáceres, era instructor policial, lo que le sitúa como el principal sospechoso del asesinato de Bernal.

“Sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio (de Cáceres dentro de la Escuela Superior de Policía)”, detalló Salinas en declaraciones a la emisora radial Centro.

Con información de EFE