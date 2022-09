Ministro del Interior remece a la Policía: “Ha decrecido la disciplina”

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en una rueda de prensa dio detalles sobre el caso de María Belén Bernal. Además, habló de la situación de la institución que hoy se ve manchada por el actuar no solo de Germán Cáceres, si no de los uniformados que hicieron caso omiso a los gritos de ayuda. Además de otro casos no solo de violencia, sino de corrupción.

“Si esta institución se sustenta en algo es en doctrina, entrenamiento, capacitación, equipamiento y en una norma que le permita desarrollarse. Hacemos un reclamo social porque nunca se debatió adecuadamente cuando le trasladaron a la Policía a un Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que hoy nos tiene complicados y ha hecho que venga decreciendo el tema de disciplina en la Policía Nacional. — Patricio Carrillo

Además mencionó que “hoy más que nunca necesitamos debatir estos temas para devolverle una norma especializada a la policía que mucho mas rigurosa a la disciplina”.

En su discurso mencionó que es un tema específico y no de la institución. “Este suceso es de enorme tristeza. No es un tema específico de quienes llevan uniforme. Es un problema y una violencia oculta que está presente en todas las sociedades”.

Depuraciones en la Policía Nacional

Carrillo también mencionó que entre las medidas para una depuración en las filas de la Policía Nacional está el pedido de prisión preventiva para todos los involucrados que participaron y omitieron información.

”De rodillas pedimos perdón y nos levantamos con la cabeza erguida para hacer una transformación profunda”. — Patricio Carrillo

Se restablecerán los asuntos internos de disciplina, el trabajar en la educación, la transparencia para continuar con la depuración.

Búsqueda de Germán Cáceres

El ministro indicó que el acto de Cáceres los avergüenza. “Este dolor que sentimos no nos permite dejar para después ningún resultado pendiente. Seguimos buscando a Cáceres”.