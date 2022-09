¿Cadete sufrió intimidación? Esto le dijo el teniente Cáceres a la joven antes de agredir a María Belén Bernal

El abogado Gonzalo Realpe confesó que en los próximos días su defendida, la cadete Joselyn Sánchez, brindará una confesión más amplia sobre el caso de María Belén Bernal. El letrado acotó que, actualmente, la joven está intimidada por los recientes acontecimientos.

De igual manera, relató las últimas palabras que Germán Cáceres le instaban a la aspirante a Policía a estar dentro de un cuarto y no abrir la puerta por nada del mundo. “Aquí no abras la puerta por nada del mundo. Quédate aquí, no te muevas, hasta que yo venga abrir la puerta”, dijo a Joselyn el esposo de Bernal.

“Yo pienso que la señorita se ve intimidada por quien fue su profesor dentro de la Policía Nacional. La cadete no podría hacer otra cosa, ella no tenía obligación de defender a la persona agredida, pero los que tenían que defenderla eran los policías”, tachó el jurista.

Añadió que al momento del incidente el Teniente estaba en estado etílico. “Un teniente que estaba medio descompuesto. Como no va estar intimidada una cadete, si escucha que a la misma esposa le está golpeando, qué más le puede hacer a una Cadete. Por esta razón no pidió auxilio”, afirmó.

Existieron chats en entre la Cadete y el Teniente

“Estos chats sí existen, los mismos fueron borrados por pedidos de la teniente Cáceres. En el chat hay mensajes amorosos de una relación que nació hace pocas horas, una fotografía que le indica parte del hombro o la espalda del teniente”.

“No existe ni un solo mensaje sobre la investigación o el cometimiento del delito de la desaparición de María Belén Bernal. Son mensajes personales, relación afectiva”, indicó Realpe.

“Tiene aún cosas que decir. Habían altos mando de la policía el día de la formulación de cargos y declaraciones de Joselyn, como va a declarar con esa presión. En los próximos días dará su ampliación de la versión”.

“Una vez que se sienta más protegida contará más para el esclarecimiento de la desaparición de María Belén Bernal”, finalizó.