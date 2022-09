Violento asalto a local comercial en la 6 de Diciembre y Río Coca; ladrones dispararon contra la gente

La violencia y la inseguridad está a la orden del día. Dos asaltantes disfrazados de repartidores de comida ingresaron a un local comercial ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Río Coca, norte de Quito, en horas de la mañana. Con armas asaltaron violentamente a los clientes y dueños y luego dispararon contra la gente.

El video es escalofriante. Los sujetos llegan rápidamente y uno se dirige a la caja registradora para robar el dinero, mientras otro apunta en la cabeza a una mujer que se encuentra de espaldas. El sujeto que lleva la mochila del ‘delivery’ también golpea y apunta con su arma a un hombre que intenta impedir el robo.

Violento asalto a local comercial en la 6 de Diciembre y Río Coca al norte de Quito pic.twitter.com/v2C78iWhPd — Metro Ecuador (@MetroEcuador) September 10, 2022

En ese momento, se puede ver que un vecino, cierra la puerta del local para encerrar a los antisociales provocando la ira de uno de ellos y hace que huyan pateando la puerta.

Sin embargo, no se esperaban que varios moradores los estaban esperando afuera para lanzarles piedras. En ese momento, los armados dispararon contra la gente y trataron de huir en su moto, pero el vehículo no se prendió, no obstante, estaban otra moto con dos sujetos. En total eran cuatro asaltantes que iban en dos motos, pero al momento de huir se subieron los cuatro en la motocicleta antes de que la gente les alcance.

Violento asalto a local comercial en la 6 de Diciembre y Río Coca al norte de Quito. Los ladrones dispararon contra la gente e iban 4 en 2 motos y al momento de huir una moto falló y escaparon subiéndose los 4 en la otro moto. Casi los agarra la gente. Tenaz. pic.twitter.com/RnRLwNlMWn — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) September 10, 2022

La moto y la mochila de uno de los asaltantes quedaron en la calzada y se desconoce si hubo heridos tras los disparos.

Se supone que está prohibido que dos personas se movilicen en moto, pero esta norma, parece poco importar a los antisociales ya que el robo con motocicletas se ha disparado en los últimos meses.