¡Ahí sí! Ladrón se puso a llorar cuando lo capturaron y le ofreció plata a la víctima

En el municipio de Samaná, departamento de Boyacá, se registró el hecho, en el que un ladrón fue capturado por la Policía al haber sido sorprendido cuando se estaba robando dos celulares dentro de un local comercial. Una vez en las manos de los uniformados rompió en llanto en el momento en el que fue trasladado a la estación de Policía y se encontró con su víctima, pedía que no lo denunciaran.

En un video que se viralizó en las redes sociales se escuchan los lamentos y las peticiones que el ladrón le hacía a la víctima cuando ya estaban en el estación.

“Ay venga, no me ponga el denuncio, ¡por favor!”, lloriqueaba el ladrón, a lo que la víctima respondió: “yo también tengo mis hijos, yo trabajo honradamente”.

Luego el ladrón le decía: “¡Discúlpeme! No lo vuelvo a hacer”, pero la víctima fue contundente y le dijo: “Eso es lo que dicen muchos y lo vuelven a hacer. Así dicen todos cuando los atrapan. Ahí sí son buenos para pedir disculpas”.

El ladrón le dijo: “yo estoy esperando que me paguen la quincena, que es ahorita el viernes que me pagan. Yo ya me iba ir de este pueblo, a lo bien. Discúlpenme, no sean así, no me demande”; insinuando que pagaría por los celulares.

Sin embargo, la víctima no cedió ante las suplicas y lo denunció, así que fue presentado ante un juez quien determinará su situación judicial

¿A esto se refería el Ministro de Justicia con su propuesta de justicia restaurativa?

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hay que cambiar el tema de enviar a los ladrones a la cárceles y aplicar una justicia restaurativa para alternar que vayan a la cárcel. La propuesta es que un ladrón que se roba un celular reciba como castigo el tener que devolverlo y además que le pague el plan de la línea durante seis meses.

La idea responde al plan del Gobierno que busca una justicia restaurativa que alterne el envío de delincuentes a las cárceles, entonces Osuna planteó en el Congreso de la República que además de castigar con cárcel a los ladrones de celulares, se debía crear un mecanismo de compensación para las víctimas, y que ambos se encuentren para intentar lo que sería una reconciliación judicial.

“Más que pasar una temporada en la cárcel, ¿no le serviría más que le restituyeran el celular y que le indemnizaran el daño que le causaron? ¿No me serviría más que pudiéramos ensayar un reencuentro, que no es fácil, pero es posible, entre el agresor y la víctima? En todo eso tenemos que pensar”, dijo el ministro.