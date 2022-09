Secuestro en Guayaquil: Lo que se sabe del delito denunciado por Cynthia Viteri, la víctima fue liberada

La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri durante un programa de radio denunció que la mañana del miércoles 31 de agosto de 2022 ocurrió un secuestro en la urbanización donde vive el presidente de la República Guillermo Lasso, pero el secuestro se habría dado a la salida del túnel del Cerro del Carmen, de acuerdo a un parte policial.

URGENTE: la alcaldesa Cynthia Viteri confirma un secuestro dentro de la urbanización donde vive Guillermo Lasso.



🗣️ "Sujetos vestidos de policías, con patrulleros, motos y conos, detuvieron a una persona, se metieron a la ciudadela del presidente y la secuestraron". pic.twitter.com/wXI1rLowrb — Tere Menéndez (@TMT30_) August 31, 2022

La víctima fue secuestrada cuando salía del túnel del Cerro del Carmen y fue interceptado por dos hombres con el uniforme de la policía. Armaron un falso operativo pues tenían motos y hasta un patrullero.

Los captores forcejearon con la víctima y lo neutralizan para subirlo a su propio vehículo, lo obligan a ir a su casa (en la urbanización donde vive Guillermo Lasso). El chofer, también amedrentado, era quien manejaba el vehículo.

Una vez en el sitio, ingresan al domicilio, luego salen y le advierten que le han colocado un cinturón cargado de explosivos, amenazándolo con hacerlo explotar.

Todos salen del conjunto de la misma manera que ingresaron. Lograron huir por la autopista Narcisa de Jesús y los dejaron abandonos a él y al chofer con el auto en plena vía.

No se conocen mayores detalles del hecho. El Ministerio del Interior señaló que no existe denuncia. “Revisados los registros de la Unase-Guayas (Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional) no se registra esa atención ciudadana, sea por denunciante o a través de ECU 911″.

Pronunciamiento del Municipio de Samborondón

En un comunicado anunciaron que según la información de la Policía, secuestraron a una persona en la ciudad de Guayaquil y luego lo movilizaron hasta la urbanización ubicada en la parroquia La Puntilla.

En el documento explican que entraron al conjunto ya que estaban en el vehículo del dueño por tal motivo no hubo una alerta para que se pueda activar los protocolos de seguridad.