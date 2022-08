El millonario fraude del estafador de facebook: Mujer perdió “los ahorros de su vida”

Un caso que vuelve a poner en tela de juicio, la credibilidad de lo que existe detrás de las redes sociales. Una mujer fue totalmente desbancada, por un hombre con el que se contactó por la cuenta de Facebook, y que fue ganando su confianza con el paso de los días, un engaño que hace alusión al caso del estafador de Tinder, pero en este caso, fue en Facebook.

De acuerdo a la información que recoge el portal ´TN’ la mujer de 47 años, de profesión profesora, instructora de yoga y terapeuta de reiki, quien decidió reservar su identidad, conoció al hombre por la red social bajo el nombre de Francis Dzeimss, al menos eso decía su su perfil de Facebook.

El delincuente comenzó a tejer su estafa en julio pasado, a medida que afianzaba lazos con la mujer empezaba a hacer solicitudes. “Me dijo que era del Reino Unido y que trabajaba como jefe de operaciones y logística de una empresa de transporte marítimo. Me comentó que había quedado varado en Canadá y empezó a mandarme fotos. Como eran varias y vi que coincidían con su perfil, al principio no sospeché nada raro”, le relató la mujer al medio ‘TN’.

Custodia de pertenencias

Un modus operandi que quizá nunca se había escuchado, pero que a este hombre le sirvió para dejar en bancarrota a esta mujer. Según recoge el citado medio, tras pasar varias semanas de conversación, el hombre empezó a revelar “detalles de su vida” a la profesora, a quien le confesó que sufría un terrible miedo de que le robaran unas joyas de su madre, supuestamente fallecida, y un millón de euros.

Tras esto, comenzó a ejecutar su plan, lograr que la mujer empezara a realizar transferencia para la empresa de envíos que se encargaría de llevar los objetos más preciados del hombre hasta ella. Según detalló la mujer, hizo al menos tres depósitos, que en total se aproximan a los 9000$.

“Me dijo que me iba a enviar todas sus pertenencias a mí, pero que para recibir el envío tenía que pagarle a una empresa. Yo le creí y me siento muy mal. Me lavó tanto el cerebro que no me di cuenta. No sé cómo me pasó”, contó.

De acuerdo con la mujer, habría perdido los ahorros de toda su vida en esas transacciones. “Me decía que me amaba, que era la persona más importante de su vida. Me escribía cartas de amor y me hablaba de hacer un viaje juntos. Me prometía propiedades. No sé cómo caí”.

Y para quienes pongan en duda la incredulidad de esta pobre mujer, el estafador no solo se valió de textos y palabras, la víctima aseguró que incluso recibía llamadas de una mujer que se hacia pasar por una “operadora logística” que hablaba Inglés, y que le daba el status de la “encomienda”.

“La mujer me hablaba en inglés. Dijo pertenecer al departamento de entregas de la empresa de envíos y me informó que tenía que pagar para solucionar el trámite. De lo contrario, el paquete iba a quedar retenido en la aduana. (El estafador) armó una logística increíble”, dijo.

Un claro ejemplo de que no todo lo que vemos por pantallas es lo que realmente es. La profesora argumentó que parte de la puesta en escena de su historia, es para que asegurarse de que nadie más caiga en estas trampas.