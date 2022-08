Spin Me Round: Alison Brie se adentra en la fusión de géneros

Spin Me Round SPIN ME ROUND - Still 1 (Courtesy of IFC Films. An IFC Films release.)

La nueva película de Jeff Baena tiene todos los elementos de sus comedias clásicas: personajes curiosos, un argumento fuera de lo común y una sensación de improvisación en las escenas. Sin embargo, “Spin Me Round” también se adentra en otros géneros a lo largo de su duración: Una comedia romántica, una parodia e incluso un thriller, lo que hace que el público se pregunte qué demonios está pasando realmente.

Pero, eso es parte de la diversión, según Alison Brie, que protagoniza y también coescribió la película con Baena. Brie interpreta a Amber, una gerente muy trabajadora pero también algo complaciente en un restaurante Olive Garden de baja categoría. Cuando recibe la noticia de que ha sido seleccionada por la empresa para ir a Italia a un retiro especial para directivos, se queda extasiada. El viaje comienza como algo fuera de su imaginación, pero todo cambia, y de una manera muy rápida y casi absurda.

Para hablar de lo que supuso la creación de “Spin Me Round” y del tema común entre todos los alocados personajes y lo que buscan, Alison Brie habló con Metro.

P: Usted protagoniza esta película, pero también es coautora del guión. ¿De dónde surgió la idea de “Spin Me Round”?

-Jeff Baena, con quien escribí la película y que la dirigió, tuvo la idea. Había leído algunos artículos sobre un programa de inmersión para directivos que acabó siendo un poco más americano de lo que se había planteado, y pensó que era una idea muy divertida... y yo estuve de acuerdo. A partir de ahí, fue muy divertido para mí inclinarme por esta fusión de diferentes géneros y por la forma en que los personajes de la película dictan qué género va a ver el público en función de sus emociones, de lo que creen que va a ocurrir y de lo que quieren que ocurra y de la emoción que ansían. Eso es lo que nos lleva por los diferentes caminos que tomamos.

P: ¿Qué puede decirme de su personaje, Amber?

-Es un personaje súper pasivo, no hace muchos movimientos en su vida. Ha sido gerente de una cadena de restaurantes italianos durante nueve años, y no tienes la sensación de que esté intentando ascender. Está un poco atascada y también es un poco pusilánime. Amber se deja llevar demasiado por la corriente para su propio bien. Tienes la sensación de que ha tomado algunas decisiones en su vida basándose en lo que le ha sucedido, y eso se refleja en el resto de la película cuando tiene la oportunidad de ir a este viaje a Italia y en su mente, va a ser un cambio de vida. Piensa que se va a enamorar, y cuando llega al principio, parece que las cosas pueden ir en la dirección que ella espera, y muy rápidamente. Pero entonces eso se desvela y la obliga a empezar a tomar las riendas de su propio destino. Es un viaje de auto-empoderamiento que ella tiene. Y a través de las experiencias que tiene en el viaje, y los personajes que encuentra, aprende un poco a hablar por sí misma.

P: Leí que mencionó que sus experiencias pasadas con las citas le sirvieron de inspiración a la hora de escribir esta película. ¿Sale eso a relucir a través del personaje que interpreta Alessandro Nivola, Nick?

-Ese personaje ya existía cuando Jeff me propuso la idea, pero sí, entonces disfruté mucho infundiendo a ese personaje los matices de algunas de mis experiencias personales. Incluso hace que todas esas escenas sean muy específicas en cuanto a su dinámica entre ellos. El casting de Alessandro realmente aportó un nuevo nivel al personaje... Me costó mucho trabajo infundirlo desde mi propia perspectiva, pero Alessandro nos planteó un montón de preguntas geniales desde la perspectiva de ese personaje. Creo que nos ayudó a convertirlo en un personaje más completo y a preguntarnos por qué es así. Toda la película gira en torno a las expectativas no cumplidas: todos los personajes de la película se enfrentan a ello, y el suyo también. Nos enteramos de su historia, y su momento más álgido, cuando rompe a llorar en la película, se inspiró realmente en nuestras conversaciones con Alessandro y en nuestro deseo de dar a ese personaje un arco más amplio.

“Toda la película gira en torno a las expectativas no cumplidas: todos los personajes de la película se enfrentan a ello.” — Alison Brie, Actriz y coescritora de Spin Me Round

P: En cuanto a la localización, ¿por qué Italia?

-Muchos de nosotros ya habíamos rodado con Jeff en su película “The Little Hour”, ambientada en Italia, y creo que el objetivo de esta película era volver a Italia. Nos gusta mucho Italia, y me dijo que había tenido esta idea justo después de rodar esa película. Así que Italia siempre estuvo en primer plano. Pero lo bueno de estar allí es que la cocina es muy específica, y también creo que la cocina americana-italiana es muy específica. Todos estamos familiarizados con la diferencia entre un alfredo y un verdadero cacio e pepe que puedes conseguir en Italia... incluso si no has estado en Italia tienes que saber que la versión estadounidense de esa comida no es la versión tradicional. Así que creo que hay mucho espacio para jugar con eso, y hay mucha comedia en eso.

P: Esta película se sitúa en el lado más guionizado en comparación con otras películas de Baena, que son más improvisadas. ¿Supone eso una gran diferencia?

-En última instancia, no, (aunque) honestamente prefiero cuando algo está totalmente guionizado que cuando es completamente improvisado. Creo que cuando tienes parámetros, la creatividad es más divertida y emocionante cuando la escena ya está guionizada, y luego dejas que la gente improvise a partir de ahí. Puede ser incluso más divertido que hacerlo libre para todos. Pero la cuestión es que incluso las películas improvisadas que he hecho con Jeff -y son casi todas las que he hecho con él- también tenían una estructura. Y Jeff es muy específico en cuanto a lo que quiere y los tonos que establece.

P: Algunos miembros del reparto ya habían trabajado con usted y con Baena. ¿Estaban algunos personajes -y estoy pensando principalmente en la divertidísima Deb de Molly Shannon- planificados para ciertos actores?

-En realidad, no sabíamos si Molly estaba disponible, pero escribimos ese papel para ella, y también para Aubrey Plaza. Desde luego, la tuvimos en mente mientras escribíamos. Y para el resto del reparto, nos pusimos a buscar personajes y buscamos actores de los que éramos grandes fans o que conocíamos personalmente y pensamos que encajaban bien en esos papeles. Y después de hacer el reparto, volvimos al guión y adaptamos esos papeles aún más a los actores que elegimos. Es un reparto con tanto talento, todos son tan divertidos y tan geniales y aportan tanto. Así que sólo es cuestión de llevar a todos al plató y dejarles que lo hagan y que la gente se divierta un poco y aporte su propia energía al personaje. Esa parte es la más emocionante del proceso para mí, ver cómo cobra vida.

‘Spin Me Round’ ya está en los cines, en On Demand y en streaming en AMC+.