Madre festeja aniversario de muerte de su hijo criminal: “Merecía morir como un animal”

Lo que para unos representa el peor augurio que una madre puede llegar a vivir, para esta familia representó un voto de paz para sus vidas. Mark Sutton, fue un británico que de acuerdo con las declaraciones de sus allegados, no hizo sino sembrar terror y desprecio en quienes formaban parte de su entorno.

Mark falleció en 2018, cuando tenía 34 años, su muerte fue instantánea, un disparo proveniente del arma de un cazador que lo confundió con una presa le cegó la vida, el suceso tuvo lugar en los Alpes franceses, según la reseña de los medios oriundos del país, el británico se encontraba montando bicicleta cuando fue alcanzado por el proyectil.

Reacción de la familia

El hecho que llamó la atención de los medios de comunicación del país, no fue la muerte del hombre en sí, aunque parezca increíble, la atención mediática se centró en la reacción de alegría de su familia, quienes según recoge el diario británico The Sun, los parientes de Mark se mostraron “alegres” ante el suceso de su muerte.

Una de las que se mostró más aliviada, de acuerdo con el citado medio, fue la hermana de Mark, Katie Toghill, quien aseguró que su hermano había dejado huellas horribles en su infancia, pues “la había violado y golpeada en varias ocasiones cuando era una niña”, dijo.

“Cuando escuché que lo habían matado sentí un gran alivio, fue una gran carga para mi espalda. Estaba aliviada de que no pudiera lastimarnos a nosotros ni a nadie más”, expuso Katie a The Sun.

Otra de las persona que se mostró más que en paz con la noticia del deceso, fue su madre, Katrina, quien describió a su hijo con la palabra “monstruo”, al tiempo que agregó que Mark habría sido malo desde pequeño, “en la guardería, cuando solo tenía cuatro año, intentó apuñalar a otro niño con un cuchillo”, aseguró Katrina al medio británico.

“Era un violador y me alegro de que haya muerto. Cuando supe que lo habían matado, sentí un gran alivio, fue una carga enorme para mi espalda. Me sentí aliviada de que no pudiera lastimarnos más. Y añadió: “Merecía que le dispararan como a un animal; era el animal más grande que había”, enfatizó al The Sun.

A estas declaraciones también se sumó una ex novia de Mark, quien lo calificó como un “psicópata”. “Lloré de alivio” después de escuchar que lo habían matado, dijo la ex al medio citado, quien reveló que pasó una época amarga, luego que Mark la golpeara, destrozándole el pómulo y dañándole el ojo. Motivo por el que estuvo en prisión.

Aparentemente, el británico sembró terror y dolor durante sus años de vida, aunque no es usual ver a una familia feliz por la muerte de un pariente, este sería un caso que tiene sus excepciones. En octubre se cumplen 4 años del fallecimiento de Mark Sutton.