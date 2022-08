A pesar de que Karol G goza de una popularidad en el ámbito urbano, también es cierto que posee una gran cantidad de detractores quienes no están muy de acuerdo con su look, pues pese a que se ha convertido en un ícono de la música urbana, no por ello debe lucir siempre “muy sport”, por eso recibió múltiples críticas ante la “inauguración virtual” que hizo de sus oficinas.

Las redes sociales de inmediato se colapsaron una vez que la intérprete de ‘Provenza’ hiciera un recorrido por lo que es uno de sus sueños hechos realidad, pues pese a toda la fama y el crecimiento musical que ha tenido, no había podido “materializar” la idea de su empresa que ahora ya posee unas lujosas e impactantes locaciones en Medellín.

Durante esta presentación, de cada uno de los espacios que conforman Girl Power Inc., nombre de su imperio, la paisa demostró que sí tiene buen gusto, pues cada lugar fue creado con mucho minimalismo, tecnología y sobre todo color, pero todo ello muy bien manejado, logrando así que su empresa sea una de las más elegantes que jamás se haya visto. Sin embargo, algo que no gustó a su audiencia es que la artista no estaba vestida para la ocasión.

Karol G deslumbra al mostrar su oficina, pero no con su look

En el video se aprecia cómo Karol G al momento de mostrar su espacio, el de la jefa, “la bichota”, logra sentarse en su “trono”, pero no posee un look muy glamoroso y que esté acorde con este maravilloso lugar en el que se respira glamour desde la entrada. Y es que la cantante lucía unos jeans amplios, una camiseta oversize, tenis, así como una gorra con la que cubría parte de su nueva cabellera roja.

“Le faltó la pinta de ejecutiva”: fans de Karol G al mostrar su oficina Foto: Historias de Instagram @karolg

“Solo le faltó la pinta ejecutiva para que todo hubiese 10 de 10”, “Porque no hablas mejor y te expresas con más delicadeza”, “Desde q se metió con Anuel AA, viste así como hombre”, fueron algunos comentarios de sus haters quienes no están de acuerdo con el look que usó para mostrar su nuevo lugar favorito en el que espera seguir cosechando éxitos.

Sin embargo, no todo fue tan malo, pues la intérprete de ‘Tusa’ también recibió miles de felicitaciones por este gran logro que es producto de su trabajo y de todo lo que ha superado en la tan competitiva industria musical.