Día mundial de la fotografía: 5 imágenes icónicas en la historia de los retratos

Un día que vale la pena conmemorar, los retratos son otra manera de hacer arte, de captar no solo momentos, sino también de revivir los mismos por medio de una nueva mirada. Una fotografía representa en sí misma el hilo conductor de una historia. ya sea de un paisaje, una situación, o de alguien, por eso y por muchas tantas bondades, es una fecha para celebrar.

El día mundial de la fotografía trae a colación los eventos más importantes enmarcados en el trayecto de la historia, y que han sido captados por un lente. Fue un 19 de agosto del 2009, que el fotógrafo australiano Korske Ara comenzó una iniciativa para conmemorar este día, siendo entonces el promotor oficial y por el cual se creó el World Photo Day.

Historia de la fotografía

No se puede celebrar este día, sin dar una mirada atrás, en la memoria del tiempo, pues hay que destacar que si bien esta iniciativa se lleva a cabo desde 2009, no conoceríamos el término fotografía de no ser por la presentación de uno de los inventos más importantes de la historia contemporánea: el daguerrotipo, considerado el primer procedimiento fotográfico.

El genio detrás de este arte, fue el francés Louis Daguerre (1787-1851), quien tras varios años de estudios e intentos por lograr atrapar momentos, liberó su patente al mundo un día como hoy pero de 1839, ante la Academia Francesa de Ciencias, en París. Esta técnica fotográfica ideada por Daguerre, hoy en día se convirtió en un oficio profesional, sin embargo, también existen quienes practican la fotografía como una actividad de hobby o distracción, pero puede decirse que es un arte que acumula seguidores y admiradores en todos los lugares del mundo.

Y que mejor manera de conmemorar el día de la fotografía que haciendo una vista de las mejores de ellas... Te presentamos 5 icónicos retratos que siguen siendo leyenda en la trayectoria de los años.

Almuerzo Obreros sentados sobre una viga de un edificio situado en el Rockefeller Center (Estados Unidos). El fotógrafo fue Charles C. Ebbets, se tomó el día 29 de septiembre de 1932 y se publicó en el periódico New York Herald.

Omaira Omayra Sánchez, joven colombiana de 13 años atrapada entre los escombros y restos de su casa tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en 1985.

Niña buitre La niña y el buitre. Tomada en 1993 por el joven fotógrafo Kevin Carter, muestra la dureza del hambre en el sur de Sudán.

Niña afgana La niña afgana de ojos verdes, de Steve McCurry. Capturada en junio de 1984, esta foto se convirtió en la portada de la famosa revista National Geographic.

Inmolación La imolación de Thich Quang Duc, de Malcom Browne.

Una muestra de que las fotografías son belleza, realidad, tristeza y un poco más.