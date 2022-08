Dispatch sabe cómo hacer buena música, que además invoca el cambio

Con décadas de éxito en la industria musical, la célebre banda Dispatch cuenta con muchos reconocimientos en su haber. Creada por Chadwick Stokes y Brad Corrigan mientras estudiaban en la universidad en Vermont, Estados Unidos, el dúo -aunque a lo largo del conjunto, ahora de cinco miembros, algunos han ido y venido- se convirtió en uno de los primeros grupos que se movieron con éxito en el mundo de la música independiente, lo que les llevó a grandes alturas.

Pero tras un momentáneo paréntesis en su actividad en 2002, la fuerza que les impulsa a conseguir lo que hacen, tanto con su sonido como con sus espectáculos en directo, se ha visto alimentada por el hecho de marcar la diferencia, y esta última gira es un perfecto ejemplo de ello.

Este año, Dispatch se ha propuesto contar con O.A.R. y G Love como invitados especiales, y la gira viene acompañada de sonidos frescos (especialmente de su nuevo álbum “Break Our Fall”), ritmos nostálgicos de las últimas tres décadas y una iniciativa benéfica. Al asociarse con Ending Mass Incarceration, Dispatch creó una camiseta y un póster para ayudar a la causa, y los ingresos de la gira se destinan directamente a la organización.

P: Dispatch es co-protagonista junto a O.A.R. en esta gira. ¿Por qué fusionarse?

- Todos empezamos colectivamente a mediados y finales de los 90, tratando de averiguar cuál era nuestro género y dónde encajábamos. Creo que ambas bandas apreciaban la música folk acústica y las armonías, pero también nos gustaban los grupos de rock más contundentes. Los dos estábamos tratando de dar nuestros pasos para averiguar quiénes éramos. Hace un par de noches, estábamos recordando todas las bandas y el Aware Compilation de la época. John Mayer salió de allí, Dave Matthews estuvo un poco en él, Jack Johnson, Strangefolk, Acoustic Junction, Virginia Coalition, Agents of Good Roots...

Fue muy divertido recordar a todas estas bandas que eran compañeras, y una especie de bandas hermanas con las que todos tocábamos. Y luego ellos siguieron su camino durante años, nosotros seguimos nuestro camino durante años y creo que hace 4 o 5 años se nos ocurrió hacer un espectáculo conjunto. Y obviamente, lo programamos, lo cancelamos, lo programamos y lo cancelamos... Y ahora, finalmente estamos tocando juntos. Pero es un ajuste muy divertido. Estamos empezando a abrir todos los recuerdos hilarantes de nuestras raíces. Nos lo estamos pasando muy bien ahora tocando y avanzando y teniendo el mismo nivel de experiencia. Ha sido realmente bueno.

P: ¿Qué puede esperar el público del espectáculo en cuanto a canciones?

- Creo que O.A.R., Dispatch y G Love constituyen una gira en la que no tenemos ningún miedo a ser completamente nostálgicos porque es el momento de hacerlo. Y todos estamos intentando avanzar colectivamente. Los chicos de O.A.R. sacaron un nuevo álbum llamado ‘Arcade’, así que sé que tienen todo un cuerpo de trabajo nuevo que están entusiasmados por traer. Nosotros sacamos un disco hace un año y medio que parece que acaba de salir porque no hemos podido hacer una gira. Así que tenemos tres o cuatro canciones de ese disco, ‘Break Our Fall’, que estamos trabajando en la mezcla y disfrutando mucho. Así que lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo y una libertad muy divertida para ir a donde queramos.

P: Después de un paréntesis tan largo, ¿qué se siente al volver a actuar, especialmente con “Break Our Fall”, que no se ha escuchado por primera vez en vivo?

- Somos increíblemente afortunados. Creo que la mayoría de nosotros nos encontramos en una posición en la que, durante la pandemia, todavía podíamos encontrar un resquicio de esperanza para nuestras familias, y la mayoría de nosotros lo hicimos; somos tan privilegiados de estar en un lugar en el que la pandemia no significó que nos desalojaran. Muchos de nosotros tenemos amigos que perdieron a miembros de su familia, y yo estoy agradecido de no haber perdido a nadie de mi familia. Pero, es algo tan extraño sentir algo en el mundo que está atormentando e impactando a la mayoría de la gente de manera realmente negativa y estar en un lugar donde era horrible sentirse enjaulado y no tener ingresos y sentir que no puedes hacer lo que quieres hacer.

El aislamiento afectó a todo el mundo de forma muy difícil, pero salir de eso y ahora poder cantar y actuar... Ha sido increíble. Creo que la atención se ha centrado en la pura alegría de volver y estar tan agradecido. Y por mucho que lo intentes, lo das por sentado. Depende de nosotros... si queremos jugar, jugaremos. Pero saber que no siempre es así ahora, creo que miras el escenario de forma muy diferente y miras al público de forma muy diferente. Es casi un suspiro colectivo de alivio porque estamos todos juntos de nuevo.

“Estamos empezando a abrir todos los recuerdos hilarantes de nuestras raíces. Nos lo estamos pasando muy bien ahora tocando y avanzando y teniendo el mismo nivel de experiencia”. — Brad Corrigan, miembro de Dispatch.

P: ¿Qué espera que el público se lleve de sus conciertos?

- Creo que todos esperamos que se vayan sintiéndose animados y llenos de alegría y energía. El otro subproducto de sentirse tan aislado en la pandemia es que todo el mundo tiene una horrible alimentación intravenosa de los medios de comunicación. Creo que todo el mundo siente que estamos más divididos que nunca en toda nuestra vida, y podría ser cierto. Yo lo siento mucho a veces. Pero cuando entras en un local y todo el mundo se siente unido y todo el mundo canta y todo el mundo está presente y todos estamos haciendo lo mismo, hay una unidad. Miro a mi alrededor y confío en todos los presentes en este momento. Siento que todos creemos y cantamos y todos estamos juntos.

Esos momentos han sido fugaces en los últimos dos años. Así que creo que todo lo que sea necesario para que mucha gente de diferentes orígenes se reúna, se mire y se sienta unida... Espero que todo el mundo se vaya sintiendo realmente iluminado y que nos pertenecemos unos a otros, y más que nuestras diferencias políticas que creo que han sido tan exageradas por los medios de comunicación.

P: Dispatch ha utilizado mucho las giras para apoyar causas. ¿Por qué es importante para la banda?

- Creo que para Chad y para mí en particular, probablemente la primera mitad de nuestra carrera, nos centramos en el oficio de hacer música y en las propias canciones y en con quién vas a trabajar para grabar tu álbum. Y el enfoque está muy centrado en uno mismo, en la banda y tiene sentido desde el punto de vista de la evolución, pero llegas a un punto en el que eso no es suficiente. Y la música, ¿es sólo un fin en sí misma? ¿O es un medio para conseguir algo?

Hicimos un gran paréntesis en la creación de música porque sentíamos que estábamos perdiendo toda nuestra energía para hacerla. Fui a Nicaragua a visitar un orfanato en 2005 y eso me dejó boquiabierto, y luego el taxi nicaragüense me llevó al mayor vertedero del centro de Managua, que tenía un poblado. 250 familias vivían dentro del vertedero. Cuando se te abren los ojos a nuevas realidades, te das cuenta de que ¿por qué estoy donde estoy y por qué esta gente está donde está? ¿Cómo se conectan nuestras vidas? ¿Están conectadas? Y si lo están, ¿qué podemos hacer para ayudar y aportar luz a las historias de los demás? Una vez que tus ojos se abren a eso, tienes una opción: puedes cerrarlos y dejar de ver lo que has visto y, de alguna manera, seguir centrado en lo que crees que es tu camino en el mundo. O bien, permitir que todas esas cosas se unan.

Así que la música se convierte en un escenario, una plataforma y un foco de atención en el que tus composiciones pueden incluir algunas de esas historias, y tu esperanza es que puedas aprovechar una gira para recaudar dinero para esas cosas y tener asociaciones con algunas de esas organizaciones. Sinceramente, no podemos esperar a salir de gira porque estamos entusiasmados con la música y con la fuerza que puede tener una actuación. Siento que tenemos un equipo de ensueño en nuestros compañeros de banda, y cómo podemos hacer de esto una puerta de entrada a un signo de interrogación particular o una activación social y conectar esos dos mundos. Porque realmente es lo mejor de ambos. Si dos cosas pueden unirse así, oh hombre, nunca sientes que estás quemado en lo que estás haciendo.

1996-2002

Son los años en que la banda estuvo originalmente activa. Luego los miembros anunciaron un paréntesis, que terminó a principios de 2011.

Consulta las fechas de la gira:

https://dispatchmusic.com/