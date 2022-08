“Aún pienso que esto no ha pasado”: Esposa de periodista asesinado, Gerardo Delgado, dejó desgarrador mensaje

La esposa de Gerardo Delgado, periodista asesinado en Manabí, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, a solo días días del fallecimiento del comunicador. El crimen ocurrió el 10 de agosto en la vía Manta-Montecristi, sector de ingreso a la ciudadela La Paola.

Ingrid Bowen colgó una carta de despedida, en la que agradeció a las personas, familiares y amigos por la despedida e hizo varias revelaciones. También indicó que aún no tiene palabras qué decir y que piensa que Gerardo llegará en cualquier momento a casa.

“Aún no tengo palabras que decir. Aún pienso que esto no ha pasado. Aún siento que llegaras en cualquier momento a pedirme comida. Aún te siento aquí conmigo. Aún no le e dicho a tu terroncito de azúcar que no te volverá a ver. Aún no se como se lo voy a decir. Son tantos aún que tengo en mi mente y es que aún no era hora que te fueras"

— Ingrid Bowen en Facebook.