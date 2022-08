Juez Banny Molina cumplirá arresto domiciliario

El juez de Garantías Penitenciarias de Portoviejo (Manabí) Banny Molina, cumplirá arresto domiciliario, prohibición de salida del país y que se oficie al SNAI para colocación de dispositivo de vigilancia electrónico. Además inicia la instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones. El magistrado fue que dio libertad a Jorge Glas, Daniel Salcedo y a un sentenciado por asesinato.

#URGENTE | #Manabí: #FiscalíaEc inicia proceso penal por presunta usurpación y simulación de funciones públicas contra juez Banny M. Se le dictó prohibición de salida del país, arresto domiciliario y que se oficie al SNAI para colocación de dispositivo de vigilancia electrónico. pic.twitter.com/AQ4bmCTWnB — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 11, 2022

Fiscalía mencionó que Molina “habría emitido tres boletas de excarcelacion, horas después de ser llamado a juicio por un presunto delito de prevaricato, es decir, se encontraba inhabilitado para hacerlo”, además los sentenciados no estaban dentro de su jurisdicción.

El juez fue detenido por la Policía la noche del 9 de agosto de 2022, en Manabí, según las autoridades, Molina tenía boleta de captura, dentro de una investigación por el delito de usurpación de funciones. La Fiscalía abrió la investigación, tras la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura. “Hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que se cometió ese delito”, señaló Fausto Murillo, titular de la Judicatura,

Fausto Murillo recordó que este Consejo de la Judicatura no hizo el concurso de méritos para que el magistrado Banny Molina ingrese a la función Judicial. “El juez ingresó en mayo de 2015, con concursos amañados, direccionados, llevados por el Consejo de la Judicatura del señor (Gustavo) Jalkh”, detallóen un entrevista con Ecuavisa.