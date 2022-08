Fue a una fiesta en La Pachamana, Bolivia y lo enterraron vivo: “Me quisieron usar como ofrenda”

La historia del hombre se lee y no se cree, la escena es como sacada de una película de terror. Lo que parecía una noche de disfrute por poco termina en desgracia. Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años, despertó en una oscuridad infinita, sin saber que estaba pasando, apenas y reconoció que se trataba de un ataúd cuando en su desesperación por salir de aquel espacio, rompió un vidrio y comenzó a entrar la tierra.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria). Hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado, aseguró Víctor al periódico Página Siete.

De acuerdo con el testimonio brindado por el joven al diario, el hecho tuvo lugar en Pachamana, Bolivia, el hombre cuenta que acudió a la zona para una fiesta, se encontró con un amigo con quien compartió unas cervezas y no recuerda más nada hasta que despertó dentro del féretro. La zona donde despertó fue “en un lote baldío ubicado en la localidad de Achacachi”, reseña la nota.

Fue utilizado como ofrenda

“Me han querido meter de sullu”, explicó Víctor al medio noticioso, donde agregó además que la zona donde fue enterrado tiene una infraestructura en proceso de construcción, por eso lo habrían querido utilizar a él “como ofrenda”.

Increíble, pero cierto, despertó en el momento adecuado para salvarse, e igualmente contó con la ayuda de un poblador que también reforzó su versión. Álex Magne, es el nombre de su salvador, quien lo encontró deambulando, recoge el diario, asimismo, dijo que Víctor Hugo “estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, declaración que fue comprobada luego”.

