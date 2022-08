Sonrisa de ministro Patricio Carrillo lo convierte en tendencia en Twitter

Mientras la representante de UNES, Paola Cabezas, intervenía sobre el actuar de la Policía Nacional en las manifestaciones de junio del 2022 el ministro del interior Patricio Carrillo se sonreía ante la arremetida de la legisladora. El actuar de la autoridad del Gobierno provocó que este se vuelva tendencia en Twitter.

¿Cuándo ocurrió esto?

La sonrisa de Carrillo sucedió el pasado miércoles 03 de agosto en la comparecencia de Comisión de Garantías Constitucionales. Carrillo defendió la actuación de los uniformados y reiteró que actuaron en base a la ley.

Con semejante despliegue de demagogia, llena de lugares comunes y poses impostadas, cómo no se va a reír Carrillo. 😂😂😂pic.twitter.com/f75qf5TLCc — 𝐑𝐚𝐦𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜í𝐚 𝐅 (@ramirogarciaf) August 6, 2022

Por su parte, Cabezas, dijo que se han tomado malas decisiones y todo responde a intereses políticos. “Ustedes tienen un ego tan grande, no les importa dialogar. No podemos estar en un choque de trenes, desestimando a gente que pobre”.

Mientras Cabezas apuntaba que no les gustaría tenerlo en la Asamblea, el ministro del Interior simplemente se sonreía. El gesto provocó distintas reacciones en redes sociales: critica y simpatía.

El ministro @CarrilloRosero hizo un recuento de los hechos violentos suscitados durante las manifestaciones de junio de 2022: hubo secuestros a policías, toma de empresas eléctricas y petroleras, destrucción a bienes públicos y unidades al servicio de la ciudadanía. pic.twitter.com/8lylFxHMlM — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) August 3, 2022

Aunque la sonrisa de Carrillo fue breve, sin precisar las razones de su gestualidad, la autoridad se limitó a escuchar para luego dar su defensa. El ministro se justificó por las acciones de atentados a bines públicos durante el pro nacional.

“¿No hubo cierres de vías? ¿No hubo ataques a los pozos petroleros? ¿No hubo asaltos? ¿Es que acaso nada de eso sucedió? ¿Por qué no están aquí las personas que no pudieron pasar en las ambulancias que fueron bloqueadas en las carreteras? ¿Por qué no están aquí los dueños de las florícolas que fueron saqueadas? ¿Dónde está la gente que no pudo recibir atención médica por los bloqueos?”

El ministro @CarrilloRosero informó que en 2022 han fallecido 44 policías en el ejercicio de proteger y tutelar derechos de los ciudadanos. "El crimen organizado quiere fragmentar al Estado, es necesario cohesionarnos y efectuar acciones #PorUnEcuadorSeguro”. pic.twitter.com/PxZOTUi7hI — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) August 3, 2022

“Necesitamos entre todos corregir la administración de justicia. Una norma que no enfrente el crimen común sino el organizado. Necesitamos acciones ejecutivas”, agregó.

Además, el ministro hizo un recuento de los hechos violentos suscitados durante las manifestaciones de junio de 2022: hubo secuestros a policías, toma de empresas eléctricas y petroleras, destrucción a bienes públicos y unidades al servicio de la ciudadanía

Informó que en 2022 han fallecido 44 policías en el ejercicio de proteger y tutelar derechos de los ciudadanos. “El crimen organizado quiere fragmentar al Estado, es necesario cohesionarnos y efectuar accione”.